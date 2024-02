Drag Elektra se corona en el carnaval de Las Palmas y su novio le pide matrimonio sobre el escenario

La Gala Drag Queen 2024 celebrada durante el Carnaval de Las Palmas estuvo llena de espectáculo, brillo y, sobre todo, sorpresas. Fueron miles de espectadores los que se desplazaron hasta el recinto de Belén María para dejarse deleitar por el show que tenían preparado las 13 finalistas.

Tras una noche llena de números espectaculares, fue Iván Sánchez Pérez conocido como 'Drag Elektra' quien se alzó con la victoria con su performance 'Tiene narices la cosa', con diseño de Nancy Henríquez González. Elektra quedó en shock tras conocer que su participación había sido la mejor de toda la gala.

"Todo el trabajo y el esfuerzo de mi equipo y mío ha merecido la pena", afirmaba la Drag para RTVC. Y aprovechaba para dedicar la victoria a sus abuelos que "están arriba en el cielo". "Va para ellos", aclaraba la ganadora.

El galardón no pilló de sorpresa a Elektra, quien afirmó intuir que podría conseguirlo desde la preselección "porque la respuesta del público fue muy buena", aunque según ella, "hasta que no recibes ese nombramiento pues no lo terminas de creer".

Sin embargo, no fue su desparpajo sobre el escenario lo único que llamó la atención en su actuación. Elektra también sorprendió con su vestuario, un traje compuesto de 400 plumas de faisán, con un coste que alcanza los 3.000 euros.

Lo que nadie se esperaba es lo que pasaría después. Entre el jolgorio y las felicitaciones de sus compañeras, el novio de Elektra subió al escenario y se arrodilló frente a ella para pedirle matrimonio de la manera más clásica.

La drag, llena de sorpresa y felicidad, no lo dudó ni un segundo y se colocó el anillo en la mano para aceptar la propuesta de su pareja. Posteriormente, lo mostró al público con orgullo, quien aplaudió el acto de amor que acababa de presenciar en directo.

"Mi novio me acaba de pedir matrimonio. No me lo acabo de creer, estoy en shock todavía. Obvio que me voy a casar con él, doble celebración", contaba Elektra una vez ya concluida la ceremonia.