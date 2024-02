Nunca el Bring Back My Girls que canta RuPaul había cobrado tanto sentido. Pero ahora es Bring Back My Spanish Girls, pues este domingo 4 de febrero se estrena en Atresplayer Premium Drag Race España: All Stars, edición en la que concursan participantes de las anteriores tres temporadas.

Pupi Poisson y Sagittaria (de la primera); Drag Sethlas, Juriji der Klee, Samantha Ballentines y Onyx Unleashed (segunda); y Pakita, Pink Chadora y Hornella Góngora (tercera) son las nueve reinas que volverán a deslumbrar a la audiencia con sus retos musicales, de costura, de baile, de modelaje y de otros tantos talentos, como el humor y el ingenio a la hora de criticar a sus compañeras.

Esta es la primera vez que una edición All Stars sale de Estados Unidos, país en el que nació la edición original capitaneada por la drag RuPaul. Y, como no podía ser de otra manera, vuelven a apuntarse a este formato tan especial Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi como jurado, plantel al que se une Supremme de Luxe, quien también hace las veces de presentadora.

Muchos espectadores ya conocen a las nueve reinas que van a participar, ¿van a seguir sorprendiéndose con ellas en este All Stars?Sí, mucho. Un sí rotundo. No te puedo decir más sin desvelarte cosas, pero todas ya eran muy válidas. Es más alto el porcentaje de la gente que sorprende que de la que no sorprende. Por eso creo que ha quedado muy guay la edición.

Como jurado y presentadora, ¿nota que han evolucionado?Hombre, es que si eres artista y no evolucionas... En general. Una de las cosas buenas que tiene dedicarte a cualquier disciplina artística es que estás en constante evolución, en constante aprendizaje. Eso siempre es bueno, lo que pasa es que no siempre puedes tener un canal o un altavoz tan grande como puede ser Drag Race para mostrarlo.

¿Echa en falta a alguna concursante que se haya quedado fuera?Podría haber estado cualquiera de las que han pasado por ahí, hay mucho talento en Drag Race España. Ojalá que esto vaya muy bien y tengamos muchas más oportunidades de ir recuperando a más gente en otras ediciones. Pero para ser una primera edición está muy bien y está bastante equilibrada, pero por la energía que han conseguido. Podrían haber entrado otras artistas, pero creo que las de esta edición han conseguido un buen ensamble, que eso es muy importante, la energía de grupo a la hora de trabajar. Cada una de forma individual también, pero el conjunto ha funcionado muy bien.

¿La eliminación es como en la edición de RuPaul, que se nominan entre ellas?Sí, qué tranquilidad para mí. El jurado elige a la mejor y propone a las que están abajo, pero la responsabilidad de la expulsión es de la que gana. Luego si votamos, de las dos que quedan, por la que creemos que ha hecho mejor el lipsync. La mecánica es igual que en el RuPaul's Drag Race: All Stars. A nosotras tener un respiro nos viene muy bien.

¿Ha notado que hayan hecho estrategias entre las concursantes?Claro que sí, pero es que es un concurso, es lo normal. Lo raro sería que no ocurriera eso y mal lo harían. Si tú vas a un concurso te presentas para ganar y para desplegar tu estrategia, porque te quieres llevar esa corona y el premio. Es totalmente lícito. Yo no entiendo lo de estar en un concurso y quejarse de que hacen estrategias, pues claro. Es como si tú vas a hacer una entrevista de trabajo, también te preparas una estrategia porque quieres que te contraten. En la vida funcionamos por estrategias y preparándonos las cosas.

Esta es la primera vez que una edición All Stars se hace fuera de Estados Unidos, ¿por qué cree que ha sido en España?No lo sé, imagino que porque ha tenido muy buen recibimiento. Internacionalmente, se nos ha aplaudido y creo que eso habrá sido importante. Imagino, porque yo no decido si se hace, porque por mí yo acabaría una temporada y empezaría otra, a mí me viene muy bien hacer esto, pero quizá ha podido ser un buen motivo el recibimiento de la franquicia española.

¿La edición se ha inspirado puramente en el All Stars de RuPaul o hay elementos de cosecha propia?Hay elementos de cosecha propia, como no podría ser de otra manera. Me tienen totalmente censurada, pero sí que hay alguna cosita propia.

¿Puede convertirse el All Stars en una costumbre entre temporadas?Me encantaría, pero por dos razones: porque eso significa que el All Stars va muy bien y que seguimos haciendo temporadas. Así ya me jubilo haciendo Drag Race. Tampoco me queda tanto, si vamos a una cada año como las ediciones americanas, ya me puedo jubilar tranquila. Mientras haya ganas, nos vaya acompañando la gente y se gasten el dinero para hacerlo, nosotras felices.

Arantxa Castilla-La Mancha ha fichado por la segunda edición de RuPaul's Drag Race: UK Versus the World. ¿Cómo se siente al ver que las reinas españolas triunfan fuera?

Yo he visto a Arantxa desde sus primeros días en Chueca trabajando y siempre dije 'esta chiquilla tiene algo'. Encima tiene una propuesta como muy infantil, cuando normalmente se achaca al drag que está sexualizado, y ella hace una cosa totalmente blanca. Arantxa, en un espectáculo en vivo, te llama la atención, te atrapa, tiene magnetismo. Entonces ver que está ahí me alegra mucho. Pero no solo por ella, veo a otras personas que están haciendo su propio espectáculo y lo mueven y les sale bien, o gente que está tirando por moda y están trabajando. A la gente les ha servido el paso por el programa y me hace muy feliz, me da orgullo. Me gusta que a la gente le vaya bien, y a cuanta más gente nos vaya bien, más se mueve este arte y más trabajo hay para todo el mundo.