Un acusado en Vigo de publicar fotos y vídeos sexuales de su pareja en 'OnlyFans' le pidió que firmase un contrato que ella denegó

El hombre de Vigo acusado de publicar fotos y vídeos sexuales de su pareja en la plataforma OnlyFans sin su consentimiento le presentó un contrato a la mujer para realizar dichos hechos, que ella no leyó ni firmó, según ha declarado la supuesta víctima en la vista de este caso llevada a cabo este jueves en el Juzgado de lo Penal número 1 de la ciudad olívica.

Según la mujer, ambos habían realizado fotos y vídeos de contenido sexual, pero ella no tenía conocimiento de que habían sido subidos a Internet. No obstante, sí ha dicho que un día él le presentó un contrato que ella no leyó, pero él le explicó que era para subir sus fotos a Internet. Ella ha dicho que no firmó, pero que no tenía conocimiento de que hubiese subido imágenes sexuales, ya que también tenían fotos de viajes

Ella se enteró de estos hechos precisamente estando en sede judicial, cuando estaba en un juicio rápido debido a una denuncia previa contra el acusado. Allí, una amiga que la acompañaba escuchó al abogado de su expareja decirle que borrarse unas fotos cuanto antes.

De esta manera, comenzaron a buscar en páginas web y redes sociales para adultos perfiles del acusado, encontrando en OnlyFans dos cuentas en las que había contenido sexual de ella. Para esto, tuvieron que pagar una suscripción, porque ella no tenía acceso a las contraseñas de él, según ha defendido. A partir de ahí, descargaron las fotos y las llevaron a la Policía para denunciar los hechos.

Su amiga y el novio de esta corroboraron los hechos, explicando que ayudaron a la víctima a buscar y a descargar el contenido, ya que ella estaba "en shock".

En sus conclusiones finales, la abogada de la mujer ha lamentado las consecuencias que esta situación generó para la víctima, debido a que tuvo que estar en tratamiento por depresión y ansiedad y en la actualidad todavía lo está para la ansiedad. Además, los hechos le habrían generado una merma en su trabajo relativo a su imagen, ya que había participado en películas y en campañas publicitarias previamente.

Por su parte, la abogada del acusado ha asegurado que no ha quedado acreditado ni el perjuicio profesional ni que las patologías sufridas por la víctima tengan relación con los hechos, ya que no ha acudido al juicio ningún profesional para corroborarlo.

Enlace a una web sexual

Los hechos, según el escrito de acusación de la Fiscalía, ocurrieron entre junio de 2021 y julio de 2022, cuando acusado y víctima mantuvieron una relación de pareja. En el marco de esa relación, el acusado grabó vídeos y sacó fotos de su pareja y de momentos íntimos de ambos, con permiso de ella que, sin embargo, no consintió que esas imágenes se hicieran públicas.

En un determinado momento, antes de que finalizara dicha relación, el acusado publicó unas fotos en uno de sus perfiles de Instagram en la que se veía a su pareja desnuda o en ropa interior. Asimismo, con las fotos publicaba un enlace que dirigía a una web de contenido sexual, en la que publicó más fotos y vídeos sexuales de la víctima.

La Fiscalía pide para el acusado un año de prisión como supuesto autor de un delito de revelación de secretos y que indemnice a la víctima en 5.000 euros por daños morales.