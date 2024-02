Cómo solicitar el abono transporte gratuito en Valencia en 2024: estos son los requisitos

El transporte público es una de las formas que utiliza la población de una ciudad para desplazarse por ella. En España, prácticamente todas las ciudades cuentan con un sistema de autobuses, metro o tranvía que conecta los diferentes puntos de las localidades e incluso algunos municipios cercanos a ellas.

Este recurso es, sobre todo, utilizado por los jóvenes, ya que la mayoría de ellos no disponen o no cuentan con la edad legal de un coche particular para circular o, en su defecto, prefieren utilizar el transporte público para moverse por su ciudad.

Además, para este grupo de la población, el Gobierno central ha impulsado una serie de ayudas para que el título de transporte público de los jóvenes sea gratuito y así fomentar su uso.

Abono Temporal Jove gratuito de Valencia

En Valencia, el Abono Temporal Jove gratuito es un título personal válido para viajar por las zonas de Metrovalencia, MetroBus y EMT, sin límite de viajes hasta el 30 de junio de 2024. Pueden disfrutar de él los jóvenes que sean menores de 31 años y para su obtención hace falta poseer un documento de identidad en vigor, ya sea DNI, NIE, pasaporte o SIP (para menores de 14 años que no dispongan de DNI).

Este abono es gratuito y se carga en una tarjeta anónima de cartón que es personal e intransferible. Para que tenga validez, hará faltar actualizarla cada mes en las máquinas automáticas habilitadas de venta de títulos.

Cómo obtener el Abono Temporal Jove gratuito

Para la obtención del Abono Temporal Jove gratuito es obligatorio pedir cita previa en una de las oficinas habilitadas para ello. Los pasos a seguir son los siguientes:

Darse de alta en la web: email, contraseña y formulario de datos personales con un número de DNI o documento identificativo.

Pedir cita previa: seleccionar día, centro o estación de recogida y hora.

Aquellos jóvenes que requieran de sus padres o tutores para solicitar el abono, serán estos los que tendrán que solicitar una única cita con su número de documento identificativo para obtener los abonos temporales de su hijo o sus hijos. Cuando vayan a recogerlos, tendrán que llevar su documento, el Libro de Familia y los DNI (o SIP) de cada uno de los menores.

Abono gratuito de Cercanías y Media Distancia



Desde el mes de enero, los valencianos y valencianas pueden solicitar también un abono de transporte gratuito para viajar en tren sin ningún tipo de coste por toda la península. La vigencia de estos títulos es de cuatro meses y hay que depositar una fianza —10 euros en Cercanías y 20 euros en Media Distancia—, que será devuelta al final de la campaña.

Para adquirirlo, los usuarios deberán hacer en cualquier estación de Renfe —en taquillas o máquinas de autoventa— o a través de la página web o de la app oficial. Estos son de carácter unipersonal, por lo que solamente puede ser utilizado por la persona titular del mismo.

Abono gratuito de autobús nacional



Así como el tren nacional, los jóvenes valencianos también podrán viajar en autobús de manera gratuita este 2024. El Gobierno ha impulsado un abono para aquellos viajeros recurrentes de las líneas de titularidad estatal. Los que quieran solicitarlo tendrán que hacerse con un título distinto por cada trayecto, aunque disfrutarán de viajes ilimitados.

Los viajeros pueden adquirirlos a través de los canales habituales de comercialización de la empresa concesionaria que deseen, como Alsa o Avanza. Las compañías otorgarán un código QR a cada usuario que será personal e intransferible.

Al igual que en tren, tienen una vigencia de cuatro meses y los solicitantes tendrán que abonar una fianza, que dependerá del origen-destino del título. Esta fianza se devolverá al finalizar la campaña si se han realizado un mínimo de 16 viajes. La fianza será de 20 euros para billetes de hasta 5 euros, de 35 para billetes de hasta 13 euros, de 50 euros para billetes de hasta 25 euros y de 65 euros para billetes de más de 25 euros.