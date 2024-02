El 'affaire' de La Pelopony con Antonio Tejado: "Lo hicimos sin apenas mirarnos"

El pasado lunes, 12 de febrero, Antonio Tejado, acusado de pertenecer a una banda criminal de origen portugués dedicada a robar con "violencia e intimidación" en casas de la comarca del Aljarafe (Andalucía), ingresó en prisión provisional en la cárcel Sevilla I, a la espera de que se instruya la causa tras el asalto a la vivienda de su tía, María del Monte.

Una detención que, por otra parte, ha traído consigo un reguero de informaciones sobre la vida pasada del sobrino de la cantante, desde que, según Tamara Gorro, acudiera a trabajar bajo el efecto de "sustancias", hasta el breve romance que mantuvo con La Pelopony, del que se ha hecho eco Mediaset.

Y es que la artista que, recientemente, ha revelado su nuevo rostro tras someterse a seis operaciones estéticas simultáneas en Turquía, confesó hace unos años en el programa Sábado Deluxe, en Telecinco, que tuvo un affaire con el sevillano. Concretamente, lo contó en el año 2015, a pocos meses de su participación en Supervivientes, en la edición que, finalmente, ganó Abraham García.

Según el testimonio de la influencer, Antonio Tejado y ella tuvieron una noche de pasión en un hotel, si bien reconoció que hasta entonces entre ellos tan solo habían mantenido una relación de "colegueo". Sin embargo, esa noche todo cambió.

Al parecer, su excompañero de reality llamó a la puerta de su habitación del hotel y, supuestamente, le insistió en mantener relaciones sexuales. Cabe recordar que, mientras 'La Pelos' estaba soltera, el sobrino de María del Monte se encontraba en una relación con Alba Muñoz.

"Él me insistió y yo llevaba tiempo sin tener sexo. Entonces, yo también tenía ganas. Le propuse que hiciéramos el coito y se acabó", explicó la influencer en el programa de Jorge Javier Vázquez. Añadiendo más detalles al asunto, La Pelopony aseguró que el encuentro fue "muy frío. "Cogí el preservativo, eché lubricante y lo hicimos sin apenas mirarnos. Fue muy frío", confesó.

Sin embargo, la atmósfera de pasión dio paso rápidamente al sentimiento de arrepentimiento del sevillano, tal y como señaló la artista: "Me dijo que me valoraba un montón, que quería ser mi amigo… ¡Lo que quería era que no contara nada!.