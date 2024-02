Igualdad estará "vigilante" para que el dinero del Gobierno no se destine a cursos como el taller de cocina de Huelva para mujeres

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido este miércoles la suspensión del taller impulsado por el Ayuntamiento de Huelva para "promover el papel de la mujer en la sostenibilidad del planeta". Redondo ha avanzado que pedirá la retirada del logo de su ministerio en esa campaña y que exigirá el dinero con el que se sufragó, al considerar que se trata de una oferta "machista". Su departamento, ha asegurado, se mantendrá, además, "vigilante" y "mucho más encima" para hacer un seguimiento de los fondos públicos y asegurar que se cumplen los objetivos para los que se destinan este tipo de cursos.

"Tanto en las comunidades autónomas, como en la inmensa mayoría de los municipios, los recursos se invierten correctamente y para las finalidades que están previstos, pero también es verdad que tenemos datos preocupantes, y algunas noticias que, desde luego, hacen que reaccionemos y que estemos mucho más vigilantes y mucho más atentos en el seguimiento", ha aseverado en rueda de prensa tras una reunión con la presidenta de Malasmadres y fundadora de la Asociación Yo no Renuncio.

Se refería Redondo al polémico taller municipal 'Hogares saludables-libres de tóxicos', organizado por la concejalía de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad del Ayuntamiento de Huelva, previsto para el próximo 21 de enero, que pretende "promover el papel de la mujer en la sostenibilidad", mediante la "elaboración de varias recetas naturales y la creación de un formulario de productos ecológicos, libre de tóxicos para el hogar", según reza la nota de prensa difundida por el Consistorio.

Un curso que iba a ser financiado con fondos procedentes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que, según ha reiterado la ministra de Igualdad, no cumple con los fines y objetivos de las líneas de su departamento. Fuentes de Igualdad precisan a 20minutos que el curso no se ha sufragado, "porque todavía no se ha impartido", y que el dinero corresponde a una partida que distribuye cada año el ministerio a las comunidades y ayuntamientos para "sensibilizar, concienciar y prevenir" la violencia de género. "Son fondos finalistas, es decir, tienen que dedicarse solo a eso", señalan.

"Con dinero público, con el dinero del ministerio, no se pueden sufragar ese tipo de cursos denigrantes y que lo único que inciden es en el machismo y en el sesgo de género", ha reprochado. Por ello, pedirá que el logo del Ministerio de Igualdad "no esté presente" y exigirá el dinero que se destinó para costearlo.

Se trata, según ha insistido, de una "oferta machista" que va "completamente en contra" de lo que la sociedad demanda. "No entiendo quién ha podido pensar en eso para las mujeres y quién es posible que suscriba ese tipo de propuestas y de cursos. Ojalá se replante esa oferta y desde luego la cambien, la quiten y no se produzca ese curso que desde luego es contrario absolutamente a lo que es la política de este ministerio", ha subrayado.