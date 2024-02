A juicio por quemar la cara a dos 'sintecho' en Vitoria con un 'spray' y un mechero: "La broma no iba a ser para tanto"

Dos hombres acusados de quemar la cara a dos 'sintecho' en Vitoria han declarado en la mañana de este martes en un juicio contra ellos, acusados de tentativa de homicidio. Se han defendido asegurando que estaban "de risas" jugando con un spray de pintura y que "no recuerdan" las agresiones que efectuaron sin intención de causar daño a las dos víctimas. "La broma no iba a ser para tanto", han señalado.

Los dos individuos han coincidido en que recuerdan poco y que estaban bajo los efectos del alcohol, ya que habían bebido "veinte o treinta cervezas cada uno y unos cinco 'tranquimazin", y en que no tenían conflictos previos con ninguna de las dos víctimas.

La agresión se produjo el 16 de octubre del 2019 en dos ataques no mortales seguidos, por los cuales la Fiscalía reclama 18 años de prisión para cada uno en virtud de las acusaciones de tentativas de homicidio.

Ataque a dos personas

El spray lo había comprado Mikel para pintar la bici de Jonathan. Según su relato, estaban "de risas en el parque", situado en la plaza Green Capital, y comenzaron a bromear con que se estaban pintando todos. "Teníamos parte del cuerpo pintado", han aseverado.

Ambos han mantenido que no se acordaban del ataque a la primera víctima, Jorge. Esta agresión fue presenciada a "veinte o treinta metros" por policías municipales, que han declarado como testigos y han corroborado que los acusados primero estaban tomando cervezas y eran conocidos de los agentes. "Nunca he llegado a estar con ellos sobrios, no son personas con coherencia. Se estaban riendo con el spray", ha comentado una policía.

En el ataque estaban juntos los dos acusados, aunque uno de los policías testigos ha precisado que fue Jonathan el autor de este primer ataque con el spray y un mechero, a unos setenta centímetros de la víctima. También pintaron a otra persona, otro indigente apodado "El polaco", que estaba allí, sin herirle.

Al ver la llamarada los acusados huyeron y, mientras los policías atendían al primero e iniciaban la persecución, los dos acusados pasaron por otra calle Rioja, donde se produjo el segundo ataque a otro indigente, Francisco Javier, que estaba sentado en la calle. Los acusados se lo encontraron de manera fortuita. Según han dicho, se conocían "del comedor social y de los bares para beber alcohol".

Distintas versiones

En este segundo ataque, Jonathan ha acusado a Mikel de ser el que roció con pintura a la víctima. Mikel, por su parte, ha reconocido que estaba "jugando con un mechero para asustarle" pero no se acuerda de que le prendiera la cara. El ataque fue grabado en video por un testigo.

Este acusado, Mikel, que actualmente está en un hospital psiquiátrico, ha pedido perdón a las víctimas y ha asegurado que no querían "causarle lesiones ni la muerte a nadie y menos a un conocido".

"La broma no pensaba que iba a ser para tanto, estábamos jugando. Cuando me enteré de las lesiones, me sentí mal, culpable", ha recalcado. Según los acusados, no fueron conscientes de los daños infligidos, a pesar de que a una de las víctimas le salía humo por las orejas, ni tampoco han explicado por qué huyeron, hasta que fueron detenidos minutos después por la Policía Local.

Una de los dos víctimas murió en noviembre del 2020 por causas ajenas al ataque. En los dos casos, la Fiscalía considera que hubo tentativa de homicidio porque las dos víctimas sufrieron un edema importante de glotis que sin el tratamiento adecuado hubiera podido causarles la muerte. Además, añade la circunstancia agravante de abuso de superioridad.