Luis Canut publica un vídeo junto a Patricia Pérez y cuenta su dura enfermedad: "Perdí 18 kilos, menos mal que no me veo en el espejo"

Luis Canut ha reaparecido en las redes sociales para contar, junto a su mujer, Patricia Pérez, detalles de su enfermedad. En marzo de 2023, el productor contrajo una complicada enfermedad por culpa de una levadura que le infectó el cerebro y le provocó meningitis criptocócica.

La presentadora contó lo que estaba atravesando su esposo a través de su cuenta de Instagram, después de que sus seguidores no dejasen de preguntarle qué le había sucedido a Luis.

Después, Patricia compartió el primer vídeo en el que aparece su marido, visiblemente emocionada por ello. La gallega publicó un vídeo en el que se podía ver a su compañero de vida tocando la batería. "No puedo evitar que se me salten las lágrimas, viéndole (a escondidas porque no le gusta) cómo vuelve a ser él poco a poco. Estoy tan orgullosa de ti", escribía la actriz junto al post.

Ahora, por fin -tal y como dice ella misma-, ha sido el productor el que ha contado, en primera persona, detalles de esta enfermedad que le ha cambiado la vida. "Lo llevo bien, la verdad. Llevo seis meses de rehabilitación más los cinco del hospital", se ha sincerado.

"Me cambió la vida. Lo que más me limita es la vista. Con el ojo derecho nada, pero con el izquierdo, aunque no tengo visibilidad, cada vez veo más. Me puedo desenvolver por la calle", ha asegurado el productor, que tampoco tiene sentido del gusto ni olfato. "Y oído muy poquito".

"Para mí lo más duro ha sido recuperar el peso y la musculatura. Perdí 18 kilos, que es lo que me llevó a la silla de ruedas. Estoy contento, porque cada vez me encuentro más fuerte. Ya ando perfectamente", ha indicado Luis, que no quiere pararse a mirar cosas que le pasan.

"A mí la vida no me va a parar. Cada vez me veo mejor, aunque no lo sé, porque no me veo en el espejo. Me miro pero no me veo, veo una silueta. Es lo único bueno de todo esto", ha dicho entre risas.

Además, el productor ha querido darle las gracias públicamente a su mujer. "Me salvaste la vida desde el primer momento. Fue muy complicado. Insististe mucho porque me diesen un buen diagnóstico, porque no me lo daban. También por crear en la habitación del hospital un micro mundo en el que me sentía muy protegido".

"Yo nunca he sentido miedo ni sensación de enfermedad", ha terminado el productor, que tilda 2023 como el "peor año" de su vida. "Pero tengo buen recuerdo. Me has dado una lección de amor y de apoyo que nunca voy a olvidar", le ha dedicado a su mujer.