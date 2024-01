Patricia Pérez se sincera sobre la dura enfermedad de su marido, Luis Canut

Hace años que Patricia Pérez dejó de ser presentadora de televisión para centrarse en ser nutricionista. Tras varios libros exitosos después y un abundante número de seguidores en sus redes sociales, parece que esta decisión fue del todo acertada. Aunque vive una vida prácticamente anónima en lo personal junto a su marido Luis Canut, parece que esta le sonríe. No obstante, este 2023 ha sido un año complicado para la pareja, que ha vivido varios momentos difíciles y han contado cuál ha sido el motivo de ello.

"Dónde está Luis", es una de las preguntas que los seguidores de Patricia Pérez le han hecho después de que llevase meses desaparecido. Ni rastro del hermano de Nacho Canut ni en las redes sociales de la nutricionista ni en las suyas propias, que llevaba sin publicar nada en Instagram desde febrero de 2023. El motivo, la grave enfermedad que padece.

"Es una pregunta que me hacéis mucho, cosa que agradezco, y me cuesta bastante hablar de ello, pero voy a intentarlo. A ver... Luis está enfermo desde marzo del año pasado", ha revelado la propia presentadora en un post en sus redes sociales.

Asimismo, también se ha atrevido a dar todo lujo de detalles sobre la situación que han atravesado: "Luis empezó teniendo unos dolores muy fuertes de cabeza en marzo. Vamos a urgencias y le dicen que es una cefalea tensional por estrés. Salimos de urgencias, nos vamos para casa con la medicación pautada y, como a las cuatro horas, me dice que le sigue doliendo la cabeza, pero que le duele más, y volvemos a urgencias".

Al final, tras varios días entre hospitales y, después de recibir la misma evaluación médica tras varias pruebas, llegó el diagnóstico: "Le hacen una punción lumbar y le sale líquido cefalorraquídeo totalmente patológico. Pasan los días y resumiendo: tiene una meningitis criptocócica, es decir, tiene una infección en el cerebro por una levadura".

Esto no es todo y es que, tal y como ha desvelado la presentadora, las secuelas están siendo lo más complicado de superar: "No ve de un ojo y del otro, no tiene vista frontal. Ya anda, pero tuvo que salir en silla de ruedas, sin ninguna estabilidad y llegó a pesar 52 kilos". Además, también ha padecido varios daños cerebrales: "Perdió su mente total, ahora por suerte ya es él, pero sí que perdió la memoria a corto plazo, oído, en fin".

No obstante, Patricia ha querido adelantar una buena noticia: "Está en proceso de recuperación, pero ya está muchísimo mejor. Ya que me he decidido a contar esto, espero que pronto podáis verle".