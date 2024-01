Sonsoles Ónega responde a quienes han criticado su novela, premiada con el Planeta 2023: "La han destrozado"

AFP via Getty Images

La periodista Sonsoles Ónega se convirtió en uno de los personajes del pasado año, tras ganar el 72 Premio Planeta con su novela Las hijas de la criada. El libro recibió antes y después de su publicación (el 4 de noviembre) durísimas críticas, poco vistas incluso para un premio como este, que suele estar envuelto en la polémica, por una razón y otra.

Aun así, la novela de Ónega, que es la quinta que publica, ha gozado del favor de los lectores, puesto que ha sido, según su editorial, la más vendida del pasado año.

Sonsoles, que no ha dejado de responder a todas las preguntas sobre su libro, acudió al programa La Roca, que conduce Nuria Roca y donde colabora su marido, Juan del Val, autor, como Ónega del sello Planeta.

Las hijas de la criada, de Sonsoles Ónega. CEDIDA

Allí dijo Sonsoles literalmente a preguntas de Juan del Val: "Esta novela la han destrozado los críticos. Y yo solo puedo arrodillarme a los lectores, que han hecho oídos sordos y le han dado una oportunidad".

La periodista, que conduce el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, que pertenece al grupo Planeta, explicó: "Hay algunas críticas gratuitas que no entendí en ese momento. Sobre todo porque el libro no había salido todavía, queriendo condicionar el premio a mi trabajo en Antena 3. Me negaré a naturalizar que eso se pueda decir, porque es mentira".

La escritora reconoce que su condición de personaje público la beneficia en su labor narrativa: "Nos da la ventaja de que el lector nos conoce, para bien o para mal. Eso es una fortuna. Pero yo ya escribía antes de estar en Antena 3", recuerda también.