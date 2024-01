Fernando Tejero, destrozado tras una dura pérdida: "El dolor me atraviesa"

"El dolor me atraviesa y, junto a tu ausencia, no me dejan dormir y lloro". Con estas palabras, Fernando Tejero ha comenzado la dura carta de despedida que ha escrito a uno de "los seres que más he querido y querré en mi vida", el cual ha estado presente en momentos cruciales de su vida, entre los que se incluyen algunos rodajes de películas o series.

Se trata de su perrita Pepa, que ha fallecido recientemente tras disfrutar trece años de su vida en compañía del actor de La que se avecina. "Te marchaste ayer, mi amor, mi Pepa, y te extraño como te amo, infinito", ha confesado el intérprete, quien se considera un fiel amante de sus mascotas, a las que ve prácticamente como sus hijos.

Por ello, y a pesar de que convive con dos perros más, Lúa y Lía, lo cierto es que Pepa deja un profundo vacío en su vida. "Me queda un camino difícil echándote de menos muchísimo", ha admitido, tras anunciar su pérdida.

Y es que esta especial mascota ha dejado "repleto de amor" a Tejero, quien cree que ha sido "el mejor compañero" para ella. Tanto es así que incluso el actor llegó a rechazar varios papeles porque no podía llevar con él a sus mascotas. "Nunca se irán de mí ni tu amor, ni tus lametones, ni las noches durmiendo a tu lado, ni tus miradas. Todo esto se queda conmigo para siempre", ha concluido.

Aunque trata de ser optimista, esperando que el resto de sus perros y él puedan reunirse con Pepa "si es que hay algo después", lo cierto es que, por el momento, solo puede quedarse viviendo de su "recuerdo cada segundo". "Sé que tengo que quedarme con lo hermoso que vivimos, pero ahora la angustia me ahoga. Vuela alto, mi niña. Te amo", ha expresado, agradeciendo también a su entorno cercano y a su "familia de Instagram" el apoyo que ha recibido.

Entre los numerosos comentarios de cariño que ha recibido esta publicación de Instagram destacan algunos compañeros de profesión, tales como Maggie Civantos y Pablo Chiapella, y figuras conocidas de la música, como el caso de Vanesa Martín. "No hay calidad que se les compare. Puro amor, pura nobleza, pura generosidad", ha expresado la cantante.