El desafortunado comentario de Paz Padilla sobre Carmen Lomana: "Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar"

Una de las últimas charlas emocionales que imparte Paz Padilla, que ejerce de coach, ha tenido lugar en el Hotel Villapadierna de Marbella. Entre los temas que trató, habló del miedo a envejecer. Sin embargo, según cuenta Semana, la humorista hizo un desafortunado comentario, al poner como ejemplo a Carmen Lomana.

"Me la encontré en el Ave y está tan estirada que ya no se puede estirar más. Se ha estirado tanto la cara que ya mismo se tiene que afeitar", dijo la gaditana, tocándose el cuello con la mano.

Según la revista, muchos de los allí presentes no entendieron los juicios de valor de la actriz y presentadora, que continuó con alguno más como "esas rubias que se meten de todo en los labios y parecen salchichas", ya que, en su opinión, "hay que saber envejecer".

la cosa no quedó ahí, ya que la gaditana también hizo alusión a Isabel Preysler. "Cuando Isabel regaña a algún hijo les dice: 'voy a decírselo a tu padre. Y luego se vuelve a los otros hijos y les dice: 'también al tuyo, al tuyo y al tuyo también".

La publicación ha hablado con Carmen Lomana, que no oculta su enfado: "Es increíble que haya dicho esto Paz de si estoy o no operada. Debería tenerme más respeto, porque me pidió dos favores cuando no era nadie y se los hice. Es increíble la maldad de algunas personas y la falta de educación que demuestran", ha señalado Lomana a Semana.