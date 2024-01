Patricia Pérez comparte emocionada un vídeo de Luis Canut tras contar su dura enfermedad: "Vuelve a ser él poco a poco"

Patricia Pérez está viviendo una de las etapas más complicadas de su vida debido a la grave enfermedad de su marido, Luis Canut. En marzo de 2023, el productor contrajo una complicada enfermedad por culpa de una levadura que le infectó el cerebro y le provocó meningitis criptocócica.

La presentadora contó lo que estaba atravesando su esposo a través de su cuenta de Instagram, después de que sus seguidores no dejasen de preguntarle qué le había sucedido a Luis. Ahora, Patricia ha compartido el primer vídeo en el que aparece su marido, visiblemente emocionada por ello.

La gallega ha publicado un vídeo en el que se puede ver a su compañero de vida tocando la batería. "No puedo evitar que se me salten las lágrimas, viéndole (a escondidas porque no le gusta) cómo vuelve a ser él poco a poco. Estoy tan orgullosa de ti", escribía la actriz junto al post.

Esto es una gran noticia para la pareja, ya que quiere decir que el tratamiento al que se está sometiendo Canut está funcionado. Cabe recordar que este se ha sometido a numerosas pruebas, ha sufrido un ataque epiléptico, ha perdido la visión de un ojo, así como el olfato e incluso llegó a pesar tan solo 52 kilos.

Y es que, tal y como Patricia le explicó a Susanna Griso, "la levadura puede ser letal, va pasando como por fases. Entra por la nariz, se instala en el pulmón u otros órganos, pero donde más le gusta estar es en el cerebro, y es difícil de diagnosticar".

Tras unos meses muy duros, ahora Luis se encuentra mucho mejor, y en el vídeo se le puede ver en aparente buen estado después de todas las dificultades por las que han pasado.

Los comentarios de apoyo no han tardado en llegar por parte de caras conocidas como Chenoa, Ariadne Artiles, Vanesa Romero o Lydia Bosch, entre otros muchos. Aunque también ha recibido muchos comentarios por parte de todos sus seguidores, los cuales tenían muchas ganas de volver a ver a Luis.