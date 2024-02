Alejandro Parreño desvela por error el nombre del bebé de Gisela y esta se ve obligada a confirmarlo: "Es diferente"

Gisela se encuentra en la recta final de su embarazo. Por eso, la extriunfita realizó una baby shower en la que reunió, en las páginas de ¡Hola!, a amigos de la primera edición de Operación Triunfo como Chenoa, Natalia, Geno Machado, Manu Tenorio y Alejandro Parrello.

Precisamente, este último ha revelado por error el nombre que la cantante y su chico, José Ángel Ortega Mora, han elegido para el bebé. Ha sido durante una entrevista con el programa de TVE D Corazón. "Ya sabemos cómo se llama el niño, se llama Indiana", revelaba emocionado. "Lo sabíais vosotros. Yo no he visto publicado el nombre del bebé", le cortaba Terelu Campos, ante lo que el artista reaccionó: "Acabo de hacer la gran cagada".

Tras este pequeño desliz, la voz de Disney en España no ha tenido más remedio que salir al paso y, a través de las redes sociales, confirmar del todo el nombre del bebé que viene en camino, y, de paso, explicarlo.

"La historia es que hemos estado mucho tiempo en busca del niño perdido, que no llegaba y ya sabéis que ha sido un proceso muy largo pero… El niño perdido, ¿qué ha pasado? Que ha llegado. ¿Y dónde está? En el templo maldito, que es mi barrigota", asegura, emocionada, la catalana.

"Es una aventura ser papis de este maravilloso bebé, que lo estamos deseando", indica la pareja, antes de dar paso al nombre del bebé: Indiana.

"Me ha costado ilusionarme"

"Es un niño. Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía. Me ha costado ilusionarme", contaba Gisela el miércoles a ¡Hola!

"Los dos estamos nerviosos", dice sobre su marido. "Somos primerizos en todo y, ante lo desconocido, siempre te entra un poquito de miedo y de respeto, porque el proceso ha sido bastante vertiginoso", relata.

"Ya me hago a la idea de que es real. Con lo que me ha costado, no solo los meses de embarazo sino quedarme embarazada", confiesa.

Sobre un posible nuevo reencuentro de OT, opina: "Tal y como han ido las vidas de algunos compañeros, no creo que pudiéramos hacer un reencuentro como el de los quince años. Pero ¿quién sabe? Ojalá. Yo sería feliz".