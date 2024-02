"Es un niño. Estamos con muchas ganas. Hasta que no ha llegado el día de hoy, como he pasado por tantas cosas, no me lo creía. Me ha costado ilusionarme", cuenta Gisela este miércoles a ¡Hola!

La artista es una de las protagonistas de la edición de este miércoles de la revista, ya que con ella celebra su baby shower. Con ella y con parte del elenco de OT 1, su edición. No están todos, pero sí los que la catalana quería -y los que han podido-. Así, Chenoa, Natalia, Geno, Manu Tenorio y Alejandro Parreño brindan con la cantante por esta feliz noticia.

Y es que, en poco tiempo, Gisela traerá al mundo a un niño, que llegará tras una embarazo que la artista de "vertiginoso".

"Los dos estamos nerviosos", dice sobre su marido. "Somos primerizos en todo y, ante lo desconocido, siempre te entra un poquito de miedo y de respeto, porque el proceso ha sido bastante vertiginoso", relata.

"Ya me hago a la idea de que es real. Con lo que me ha costado, no solo los meses de embarazo sino quedarme embarazada", confiesa.

Sobre un posible nuevo reencuentro de OT, opina: "Tal y como han ido las vidas de algunos compañeros, no creo que pudiéramos hacer un reencuentro como el de los quince años. Pero ¿quién sabe? Ojalá. Yo sería feliz".