Revelan el estado de salud de Silvia Bronchalo, "delicada" tras denunciar a Rodolfo Sancho: "No entiende..."

Este viernes salió a la luz que Silvia Bronchalo, expareja de Rodolfo Sancho y madre de Daniel Sancho, había acudido a comisaria el día anterior para denunciar al actor por supuestamente insultarla y vejarla a través de mensajes de texto, tras haber retomado el contacto a través de conversaciones telefónicas desde que el cocinero fuera detenido en Tailandia.

A este respecto, el periodista Nacho Abad ha revelado en De viernes los detalles de esa denuncia. El periodista ha asegurado que solo hablan "de los asuntos económicos", motivo por el que se interpuso la denuncia. Así, los padres de Daniel Sancho mantuvieron una discusión a través de Whatsapp el 5 de febrero por el dinero que podrían mandar a su hijo para "sobrevivir en la cárcel tailandesa". En esa conversación de Whatsapp, Rodolfo le habría escrito: "Seguro que no te lo han dicho hasta ahora pero tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento".

La madre de Daniel Sancho afirma que la llama "pirada" y que le dice que el hijo "tiene traumas" por su culpa. Sin embargo, Bronchalo no ha podido todavía demostrar la existencia de estos últimos mensajes porque "cambió de móvil hace poco y tiene que buscarlos".

En el mismo programa, la abogada de Bronchalo, Carolina Castro, ha desvelado cómo se encuentra ella: "Está delicada. No entiende cómo ha salido a la luz esta información. Su intención no era que saltara a los medios, ella simplemente fue a denunciarlo a una comisaría, es por eso que no ha hecho ningún comunicado ni alardeo de ello", sostuvo.

Según la letrada, Bronchalo no quiere buscar el escándalo y mucho menos desviar la atención mediática del juicio que tiene su hijo, Daniel, en Tailandia por la muerte de Edwin Arrieta.

"Al final es una ciudadana más que quiere mantener su intimidad, ya que es una presunta víctima de los hechos que ha denunciado", señaló la abogada. "Ella está ahora en un momento sumamente delicado. Hay que tener en cuenta su situación, pero esto es ajeno y al margen de lo que ha ocurrido con su hijo".