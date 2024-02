Xenia Tostado, pareja de Rodolfo Sancho, se pronuncia tras la denuncia de Silvia Bronchalo: "Santa paciencia"

La actual pareja de Rodolfo Sancho, Xenia Tostado, ha querido mandar un mensaje a través de sus redes sociales un día después de conocerse la noticia de que la expareja del actor, Silvia Bronchalo, le haya interpuesto una denuncia por supuestamente insultarla y vejarla a través de una conversación por Whatsapp.

En el último período, la también actriz, había seguido la misma estrategia que Rodolfo Sancho con sus redes sociales, es decir, utilizarlas para un uso solo profesional, pero en esta ocasión ha compartido una imagen en la que se puede leer "mantente firme en tu autenticidad y deja que la verdad sobre ti brille sin importar las opiniones externas", en referencia a la denuncia de Bronchalo.

Además, ha añadido el siguiente pie de foto: "Un abrazo profundo a tod@s l@s que tenéis que lidiar con dificultades, sean del tipo que sean, a pesar de poner el corazón en cada paso".

En la publicación también ha añadido los hastaghs "Santa Paciencia", "Me lo tengo que recordar a diario"; "Que no hable no significa que no tenga nada que decir" y "Responsabilidad", en lo que se presupone la intención de defender a su pareja.

Discusión por motivos económicos

Según ha revelado el periodista Nacho Abad en De Viernes, en la denuncia consta que los padres de Daniel Sancho mantuvieron una discusión a través de Whatsapp el 5 de febrero por el dinero que podrían mandar a su hijo para "sobrevivir en la cárcel tailandesa".

En esa conversación de Whatsapp, Rodolfo le escribe a Silvia: "Seguro que no te lo han dicho hasta ahora pero tienes bipolaridad y eso tiene tratamiento".

La madre de Daniel Sancho afirma que la llamó "pirada" y que le dijo que el hijo "tiene traumas" por su culpa. Sin embargo, Bronchalo no ha podido todavía demostrar la existencia de estos últimos mensajes porque "cambió de móvil hace poco y tiene que buscarlos".