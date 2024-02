Rodolfo Sancho, tras ser denunciado por Silvia Bronchalo: "Cuando se acusa de un delito tan grave hay que demostrarlo"

El pasado ocho de febrero Silvia Bronchalo acudía a una comisaría de policía de Madrid para cursar denuncia contra Rodolfo Sancho. Le acusa de haberle insultado y despreciado a través de varios mensajes de Whatsapp en los que le tacha de ser una mujer "pirada" y pertenecer al "pueblo llano". Acusaciones que la madre de Daniel Sancho asegura que forman parte de un "maltrato continuado" que lleva sufriendo desde hace varios años.

20minutos ha podido confirmar que en el momento de la denuncia, Silvia solo presentó una captura de la aplicación de mensajería instantánea asegurando que el resto de mensajes los tenía "en otro dispositivo que debía localizar". Si bien es cierto que la relación entre Silvia y Rodolfo es tensa, tal y como publicó en exclusiva este periódico, no es cierto que entre esas manifestaciones denunciadas se encuentren las expresiones anteriormente citadas. Rodolfo sí refiere a su interlocutora que considera que tiene un problema de bipolaridad y que debe ser tratada por los facultativos.

Del mismo modo, este periódico ha podido saber de la existencia de otros mensajes, enviados a través de un soporte de audio, en el que Silvia arremete de manera incomprensible contra los representantes legales de su hijo y contra el progenitor. Es un audio que se fecha en septiembre de 2023 cuando se encuentra en Tailandia.

Uno de los motivos de confrontación se produce porque Silvia no acepta no formar parte de las decisiones estructurales de la defensa. Cabe recordar que Balfagón y García Montes no toman decisiones arbitrarias ni de forma indiscriminada sino que todas ellas vienen avaladas por el poder de representación que su cliente firma a su favor. Fue Daniel Sancho quien optó, de forma libre y voluntaria, que fuera su padre -y el equipo legal designado por él- quien ejercite cuantas acciones sean necesarias para librarle de la pena de muerte y trasladarlo a España lo más pronto posible.

Rodolfo se muestra fuerte ante el devenir de los acontecimientos. Está bien asesorado y se limita a entender el motivo de este "golpe bajo" que ha llegado en el peor momento posible. Ha puesto este asunto en manos de su abogada, Carmen Balfagón y confía plenamente en que la justicia acabará por sobreseer cualquier actuación en su contra: "En un estado de derecho, cuando se acusa a alguien de un delito tan grave hay que demostrarlo", dice el actor a través de su letrada. En las próximas horas, aconsejado por su gabinete jurídico, es probable que Rodolfo emita un comunicado más extenso para no solo desmentir cualquiera de las acusaciones, sino para advertir a la madre de su hijo de que puede enfrentarse a una demanda por acusaciones falsas y que, sin ningún género de dudas, atentan contra la dignidad y el honor de quien las sufre.

Desde el entorno de Bronchalo se reafirman en el grueso de las acusaciones y aseguran que Rodolfo lanzó improperios e insultos a través de diversas comunicaciones. Coinciden en que se encuentra devastada pero que la situación "se le ha ido de las manos". Tal vez no haya medido la dimensión de las acusaciones, que Rodolfo niega tajantemente: "Se ha tratado de iniciar una causa basada en mentiras, prueba de estas mentiras lo constituye el hecho de que se ponga en boca de Rodolfo expresiones como las de "eres del pueblo llano" cuando él tiene muy presente sus orígenes", dice Balfagón. El laureado intérprete se refiere a su infancia cuando su padre, de origen muy humilde, andaba descalzo por las calles. Es de sobras conocido el apoyo que los Sancho han demostrado siempre a las personas de su entorno y de que volcaron todo su tiempo y energía en procurar un buen porvenir a Daniel: “no se puede admitir que se diga que Daniel tiene traumas de la infancia imputables a Rodolfo puesto que es todo lo contrario. Siendo menor de edad ya decidió vivir con su padre”, matiza Balfagón a este periódico.