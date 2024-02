Encuentran material extraterrestre en un tesoro de la edad del bronce hallado en España

En 1963 fue descubierto en la localidad alicantina de Villena un valioso conjunto de 59 objetos de oro, plata, hierro y ámbar, datados del siglo X antes de Cristo, y que se conoce como el Tesoro de Villena.

Ahora, una investigación ha revelado que estos objetos fueron creados en parte con materiales de procedencia extraterrestre. Tal y como recoge el medio Science Alert, un nuevo análisis revela que partes de los tesoros estaban hechos de hierro meteórico.

ha revelado que el hierro utilizado en dos de los artefactos se originó a partir de un meteorito que cayó a la Tierra hace aproximadamente un millón de años, según un estudio traducido publicado el 30 de diciembre en la revista Trabajos de Prehistoria.

Para el nuevo estudio, los investigadores probaron dos de las piezas de hierro: un brazalete en forma de C y una esfera hueca rematada con una lámina de oro que alguna vez pudo haber decorado el pomo de una espada. Ambos artículos fueron elaborados entre los años 1400 y 1200 a. C.

"La conexión entre el oro y el hierro es importante, ya que ambos elementos tienen un gran valor simbólico y social", dice el autor principal del estudio, Ignacio Montero Ruiz, investigador del Instituto de Historia de España.

"En este caso, los artefactos eran probablemente un tesoro escondido que podría haber pertenecido a toda una comunidad y no a una sola persona. No había reinos en la Península Ibérica en este período histórico", dijo.

Según el estudio, utilizando espectrometría de masas, una técnica que mide la relación masa-carga de las moléculas, midieron rastros de aleación de hierro y níquel que eran comparables a los encontrados en el hierro meteórico.

Dado que las composiciones de los artefactos son muy similares, "ambos objetos podrían provenir del mismo meteorito", dijo Montero Ruiz.

"La tecnología del hierro es completamente diferente a la metalurgia basada en el cobre y a la de los metales nobles (oro y plata)", añadió. "Entonces, las personas que comenzaron a trabajar con hierro meteorítico y luego con hierro terrestre deben haber innovado y desarrollado nueva tecnología", explica.

Montero añadió que es "fascinante" ver cómo las culturas innovaban con las nuevas tecnologías, señalando que "la experimentación y la curiosidad eran parte de estas sociedades pasadas".

Si bien los investigadores aún no están seguros de quién creó los objetos y dónde se originaron, sí saben que estos son los primeros y más antiguos objetos meteoríticos de hierro encontrados en la Península Ibérica, según el estudio.

Los artefactos también ofrecen una nueva visión de las prácticas metalúrgicas de la Edad del Bronce Final. Los únicos artefactos conocidos que incluyen hierro meteórico del primer milenio a. C. incluyen una punta de flecha del 900 a. C. encontrados en Mörigen, Suiza, y algunos objetos de Polonia de alrededor del 800 a. C.

"Una opción es que vinieran del Mediterráneo oriental, donde se conocen otros objetos contemporáneos (por ejemplo, la daga y otros elementos de la tumba de Tutankamón)", dijo Montero Ruiz. "No tenemos argumentos para apoyar una producción más local, porque otros hierros meteoríticos en Europa tienen cronologías posteriores (procedentes de Polonia o Suiza)", explicó.

Los objetos forman parte de la colección del Museo Arqueológico de Villena.