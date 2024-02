El actor y humorista Juan Dávila, atrapado en la tractorada: "Yo no te conozco, pero mi novia me ha dicho que le mandes un audio"

Las protestas de los agricultores de toda España están dejando episodios de tensión entre los manifestantes y las autoridades, pero también se han registrado curiosas imágenes que rápidamente se han viralizado en las redes. Por ejemplo, esta semana el cantante urbano Saiko, al verse atrapado en una tractorada, decidió unirse a los agricultores para apoyar sus reivindicaciones.

Este jueves volvió a repetirse un episodio llamativo. El actor y humorista Juan Dávila, que se dirigía a Girona para actuar en su espectáculo La capital del pecado 2.0, se topó con nuevos cortes de carretera en su camino a la ciudad catalana.

Dávila comenzó entonces a hablar con los agricultores y a implorarles que le abriesen el paso porque, de lo contrario, no iba a llegar a tiempo para celebrar su show.

Los manifestantes, tal y como se ve en un vídeo compartido por la actriz Alicia Ledesma, comenzaron a reconocerlo y se acercaron a su ventanilla para felicitarle por su trabajo y pedirle fotografías como condición para que le dejasen circular.

Incluso alguno, osado, no tuvo pudor a la hora de lanzar peticiones a pesar de que no sabía quién era: "Yo no te conozco, pero mi novia me ha dicho que le mandes un audio", le dijo uno de los agricultores a Dávila, que aceptó la petición.

Finalmente, tras la predisposición del humorista, los tractores le abrieron paso para que esa noche pudiese representar su monólogo en Girona.