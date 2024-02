La huelga de Cercanías Madrid causa demoras de diez minutos: "Es difícil llegar a la hora"

La jornada de huelga convocada para este viernes en la red de Cercanías de Madrid avanza con pocos incidentes y algunas demoras de 10 minutos. Los pasajeros que han utilizado el servicio ferroviario a lo largo del día han notificado retrasos puntuales, aunque en otros casos exponían no haber apreciado nada, en comparación con otros días. Los trayectos de Media Distancia, AVE-Larga Distancia se han mantenido prácticamente inalterados y en las salidas y entradas de la estación no se han notificado alteraciones en los viajes.

"Me he enterado de que había huelga cuando ya estaba montada. Llevamos una demora de más de 10 minutos y no anuncia cuando llega el próximo tren, no llegamos al trabajo ni a las citas previstas", expone una usuaria de Cercanías mientras espera en el andén. La convocatoria está programada desde las 00.00 horas del viernes hasta las 23.00 horas. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido unos servicios mínimos para garantizar los desplazamientos esenciales de viajeros en la red madrileña del 75% durante las horas puntas del día (de 06.00h a 09.00h, de 13.30h a 15.30h y de 18.30h a 20.30h) y del 50% el resto de la jornada. "Tiene menos frecuencia, pero yo lo estoy cogiendo bien, no he tenido que esperar demasiado", manifiesta otro pasajero.

En otros casos, la huelga sí ha supuesto un inconveniente para llegar a su destino. "Es difícil llegar a la hora, no voy a cambiar mis horarios, sobre todo viviendo superlejos es un trayecto que se hace más largo", ha testificado una usuaria que tuvo ha tenido que hacer transbordo en Atocha para coger otro tren. Algunos viajeros han mencionado por redes sociales que el servicio funciona mejor que de normalidad: "Para que os hagáis una idea de lo mal que funciona Cercanías, resulta que cuando hacen huelga llegas antes al trabajo que con el servicio de un día normal".

Las salidas y llegadas de los trenes de Media Distancia, AVE-Larga Distancia no se han visto prácticamente afectadas, con unos servicios mínimos del 63% y del 75%, respectivamente. "Venimos de Ciudad Real de visita a Madrid y hemos llegado antes, con mucho tiempo", ha relatado una turista al llegar a Atocha. Muchos viajeros no se habían enterado de que este viernes estaba convocada la huelga y se han enterado al llegar a la estación. De manera anticipada, Adif y Renfe envió durante el jueves mensajes por SMS a aquellas personas que tenían billete y su trayecto se iba a modificar.

Implementar las 35h laborales y aplicar los convenios

"Hay muy pocos trabajadores que tengan posibilidad de ejercer el derecho a huelga, porque hay muchos que tienen servicios mínimos", ha manifestado la secretaria general del sector ferroviario de FSC-CC OO, Pepa Páez. Las primeras horas de la huelga en Renfe y Adif están transcurriendo con normalidad, con un seguimiento del 2,6% y 4,8%, respectivamente, mientras que Comisiones los eleva hasta cerca del 75%.

Con estos parones programados en Madrid y en otras regiones como Cataluña, CC OO busca desbloquear los convenios colectivos pactados entre los sindicatos y las empresas ferroviarias públicas que el Gobierno tendría bloqueados. Entre las reivindicaciones planteadas también figura que se aplique la eliminación de las categorías de ingreso en Renfe e implementar la jornada de 35 horas semanales pactada con Adif el pasado 16 de marzo de manera retroactiva

La problemática surge en el método de compensar las horas extra que los trabajadores habrían realizado al aplicar la reducción de jornada de manera retroactiva durante el año 2023. Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible explican la reducción de la jornada laboral no se ha podido aplicar todavía porque no se ha llegado a un acuerdo con los sindicatos sobre cómo compensarla: "Se podría implementar ya, pero no aceptan las condiciones y aún hay que seguir negociando".

La normativa laboral de la empresa pública no permite compensar las horas de más trabajadas entre dicha fecha y fin de año con días libres, ya que los plazos para hacerlo así ya han transcurrido, lo que implicaría compensar económicamente las horas. Sin embargo, "el coste de regular el exceso de jornada que se genera al pasar de las 37,5 a las 35 horas semanales implica elevar la masa salarial establecida para la entidad en el Presupuesto de 2023, algo que no se permite", aclaran fuentes del Ministerio.