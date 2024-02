Cómo llegar al aeropuerto de Madrid-Barajas: estas son las rutas y precios en tren, metro, autobús y taxi

Miles de personas pasan cada año por el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, unas rumbo a unas vacaciones soñadas, otras con el hogar como destino, y muchas en busca de nuevas aventuras con las que llenarse de recuerdos y experiencias.

Para todos ellos una de las principales preocupaciones es cómo llegar hasta el aeropuerto para tomar su vuelo a tiempo. Pues bien, son muchas las opciones disponibles para llegar al aeródromo de la capital: desde el transporte público hasta el coche, tal y como recoge Aena.

Cómo llegar al aeropuerto en Metro

La forma más rápida de llegar al aeropuerto de Madrid es coger la línea 8 de Metro, que conecta con todas las terminales e inicia su recorrido en Nuevos Ministerios. El precio máximo variará en función del tipo de billete que compremos: el ticket para la zona A y ML1 cuesta entre 1,50 y 2 euros, dependiendo del número de paradas, y a ello hay que sumar los tres euros del suplemento del aeropuerto; por otro lado, el billete combinado tiene un precio de tres euros. Si optamos por esta alternativa, eso sí, conviene tener en cuenta que el horario es de 06:00 de la mañana a 1:30 de la madrugada.

Cómo llegar al aeropuerto de Madrid en autobús

Hay varios autobuses que llevan directamente al aeropuerto de la capital: la línea 203 exprés aeropuerto es la más directa, pues sale desde Atocha y solo efectúa dos paradas (Cibeles y O'Donnell) antes de llegar a la T1, la T2 y la T4, tiene un precio fijo de cinco euros y una frecuencia de paso aproximada de 20 minutos las 24 horas.

También hay líneas que parten desde las áreas intermodales de Canillejas (la 101, con un precio de 1,50) y Avenida de América (la 200, con un coste de 1,50), así como autobuses interurbanos, cuyo billete cuesta máximo dos euros, que conectan el aeropuerto con las distintas ciudades de la Comunidad de Madrid: el 822 parte desde San Fernando y Coslada; el 824 sale desde Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz; el 827 llega hasta Tres Cantos, y el 828 hasta Alcobendas.

Cómo llegar al aeropuerto de Barajas en tren

A no ser que tu vuelo salga desde la T4, esta es la opción menos cómoda para los viajeros, pues las líneas C1 (desde Príncipe Pío hasta el aeropuerto) y C10 (desde Villalba hasta el aeropuerto) de Cercanías Renfe solo efectúan parada en dicha terminal. Una vez allí, para llegar a cualquier otra terminal deberemos tomar el autobús gratuito que conecta con el resto de terminales. El precio del billete de tren, por otro lado, varía entre los 1,70 euros (si es de entre una y dos zonas) a 2,60 eros (cuatro zonas).

Ir al aeropuerto de Madrid en taxi

Si el transporte público no termina de convencernos, siempre podemos optar por contratar un taxi. Existe una tarifa fija de 33 euros para los desplazamientos en taxi al aeropuerto, a la que no se añade ningún suplemento ni se le aplica cuantía máxima de los servicios contratados por medios telemáticos. Eso sí, el viajero debe estar en el punto de encuentro a la hora acordada, pues de lo contrario se iniciará un servicio en la tarifa que corresponda por el día y la hora. Por otro lado, si el recorrido al aeropuerto es inferior a 9,5 kilómetros y no se ha contratado por medios telemáticos, el coste mínimo será de 20 euros, incrementándose según la tarifa correspondiente.