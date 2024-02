La mayoría de asociaciones judiciales advierten a la Comisión de Venecia de que la amnistía vulnera la separación de poderes

La delegación de la Comisión de Venecia que este jueves visita Madrid ha mantenido un brevísimo encuentro con las cuatro principales asociaciones judiciales para recoger sus impresiones sobre la ley de amnistía. A excepción de la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), todas ellas han alertado a este órgano consultivo del Consejo de Europa sobre las potenciales interferencias de la norma en el Estado de Derecho, el principio de Igualdad y la separación de poderes.

La reunión ha tenido lugar en la sede del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), donde previamente la Comisión de Venecia se ha citado con el presidente interino del órgano, Vicente Guilarte, y otros dos vocales. Sobre esta primera reunión no ha trascendido información. Sin embargo, a la salida de la segunda cita, la magistrada de la Asociación Judicial Francisco Vitoria (AJFV) Carmen Gámiz ha explicado las advertencias que tanto ella como los representantes del Foro Judicial Independiente (FJI) y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) han trasladado a la delegación.

Según ha detallado, los integrantes de la Comisión de Venecia "no han hablado, se han limitado a tomar nota" de lo que, por turnos de cinco minutos, ha relatado cada asociación. "Hemos explicado que creemos que la ley de amnistía afecta al principio de Igualdad y a la separación de poderes, y que no debería abarcar delitos como el terrorismo o la malversación de caudales públicos", ha indicado por su parte Gámiz.

Advertencias sobre el CGPJ

En otro orden de asuntos, las asociaciones han explicado a la Comisión de Venecia la "anómala" situación de bloqueo por la que pasa el Consejo General del Poder Judicial desde hace más de cinco años. Mientras que los vitorinos han defendido la necesidad de "reformar" el sistema de elección de sus vocales antes de renovar el órgano, Juezas y Jueces para la Democracia se ha centrado en la urgencia de renovar el Consejo.

"Hemos remarcado la anomalía del mandato caducado del CGPJ", ha explicado el portavoz de la asociación progresista, Benjamín Sánchez, que también ha informado a la Comisión sobre las "reprobables aptitudes" de los vocales del órgano, que a finales del año pasado publicaron un comunicado sobre la proposición de ley de amnistía, cuando a su juicio no tiene competencias para ello.

Por otro lado, Sánchez ha defendido durante la reunión que las asociaciones judiciales no deben pronunciarse "sobre una proposición de ley que no se ha aprobado y que a día de hoy no se sabe si se va a aprobar".

La Comisión de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa, ha mantenido una intensa ronda de contactos con las instituciones españolas a lo largo de este jueves para analizar la proposición de ley de amnistía. La delegación que ha aterrizado en Madrid en la mañana está compuesta por Marta Cartabia, ministra de Justicia italiana durante la etapa de Mario Draghi; el vicepresidente de la Comisión de Venecia, Martin Kujier; el exprimer ministro de Bulgaria Philip Dimitrov; y los juristas Regina Kiener, José Luis-Vargas, Simona Granata-Menghini y Pierre Garrone.

Tras recabar las impresiones e informes del Senado (que fue quien pidió la visita de la Comisión), la Comisión de Justicia del Congreso, algunos grupos parlamentarios, el ministro de Justicia, el CGPJ, las asociaciones judiciales y el Centro de Estudios Constitucionales, la delegación enviada por el Consejo de Europa elaborará un informe no vinculante sobre la proposición de ley. Según se prevé, este documento se publicará a mediados de marzo.