Pedro Almodóvar, sobre la identidad de género: "El sexo, lo mismo que la vida, está en la cabeza"

Pedro Almodóvar es conocido por ser uno de los cineastas más importantes del panorama actual español. En sus películas, el manchego siempre ha buscado romper con lo establecido siendo uno de los más revolucionarios con obras como Todo sobre mi madre o Volver.

Por ello, el director ha querido hacer una reflexión sobre la identidad de género y lo que significa ser una persona de género no binario. Ha sido a través de RTVE, en el programa de La 1, No sé de qué me hablas, donde ha demostrado como el debate sobre el género “no es algo nuevo”.

"Los jóvenes sí que os habéis planteado por primera vez, porque no existía en los 90, el problema del género o de la identificación con el género, que no vaya vinculando exclusivamente a los órganos o físico de las personas", ha afirmado en el programa presentado por Mercedes Milá e Inés Hernand.

De acuerdo a sus palabras, para él es un "paso gigante" que las mujeres transexuales no tengan que llegar "al último estadio" por obligación. Según ha afirmado, llega a pasar por quirófano para poder hacerse una vaginoplastia ya no es una necesidad, sino una opción más: "El sexo, lo mismo que la vida, está aquí (en la cabeza), es algo que los jóvenes sí lo tenéis mucho más claro".

Además, aboga por la defensa de aquellas personas jóvenes que se identifican como "no binarias". Almodóvar considera como una reflexión necesaria el cuestionarse el género. "No me reconozco en el rol que la sociedad le da a un personaje masculino, ni en el femenino, entonces hay que respetarlo, es muy importante y muy revulsivo", ha asegurado.