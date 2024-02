ElXokas habla de la "nostalgia" que ha sentido al mudarse a su nuevo piso en Madrid: "Ha habido mucho drama"

La mudanza del Xokas a un nuevo ático dúplex en Madrid ha sido uno de los temas más comentado de las últimas semanas. Después de presumir de todas sus reformas, el streamer comentó en directo que se arrepentía un poco de la mudanza.

El nuevo apartamento no deja de darle problemas de todo tipo y el gallego comentó que prefería "volver al zulo", la habitación sin ventanas donde ha hecho directos durante toda su carrera.

Ahora, Jordi Wild le ha preguntado sobre el tema en su última entrevista y ElXokas ha achacado a la "nostalgia" para justificar sus sentimientos: "Ha habido mucho drama, pero sí es un poco verdad que me he arrepentido".

"Pero no me arrepiento de la compra", ha querido recalcar, a pesar de haberse gastado más de dos millones de euros: "Es la mejor inversión que he hecho en mi vida".

"Mi casa dentro de menos de 10 años valdrá un 50% más", ha asegurado, enfadado por todos los que le han criticado y han comentado que le han "timado" con un precio tan elevado de vivienda.

Como sea, asegura que los sentimientos de arrepentimientos surgen del pensamiento que "toda vida pasada fue mejor". "Es por la nostalgia", ha lamentado: "No es realidad, ha sido un poco exagerado, pero el sentimiento era real".

También ha revelado que no planea vivir en él durante toda su vida, ya que piensa retirarse a Galicia cuando deje de su carrera como streamer. "Mi objetivo es ser empresario", ha confesado.