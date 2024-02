ElXokas se prepara para asaltar la presidencia del Dépor: "Es más caro de lo que parece, he hablado con un par de personas"

El streamer ElXokas fue el invitado especial de El Partidazo de COPE de este martes. Durante el programa, el creador de contenido mostró una vez más su deseo de comprar el Deportivo de La Coruña.

En el pasado, El Xokas ya habló de sus ganas de ser propietario del club gallego que actualmente compite en Primera Federación. "¡Me encantaría! Pero el Dépor es más caro de lo que parece. He hablado con un par de personas y no es tan fácil. Es algo a muy largo plazo, pero amo Coruña, he estado en Riazor y nada me haría más feliz que el Dépor estuviera en Primera", afirmó el streamer.

Sin embargo, a El Xokas le gustaría presidir al Deportivo a la vez que el Celta de Vigo fuese presidido por C. Tangana, autor del himno del centenario del club vigués.

Hace unos meses ya se pronunció sobre el equipo gallego aprovechando la mala situación que atraviesa: "El Depor está medio en bancarrota. No está en bancarrota pero está muy jodido. Está teniendo unos problemas económicos y unos problema de gestión de mil pares de cojones".

"No seria una mala idea, me haría perder mucho dinero, pero sí, probablemente si sería una buena inversión. Si tuviera 200 kilos sería una de las primeras cosas que tendría en la lista", comentó entonces el streamer gallego.

A esas declaraciones reaccionó el propio Deportivo de La Coruña en las redes sociales con un dardo: "Querido ElXokas, el Depor no está en venta, pero entendemos perfectamente que quieras ser deportivista. A nosotros también nos pasa. A lo mejor puedes empezar por hacerte socio esta temporada o llevar nuestra bufanda y no la del Lugo a La Resistencia".