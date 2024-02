David Bisbal habla del grupo de WhatsApp de sus compañeros de 'Operación Triunfo': "Yo no tengo ni idea de si existe ese grupo o no"

Durante la noche del miércoles, David Bisbal ofreció un concierto especial de la mano de Los40 Básicos Santander en el Teatro Eslava de Madrid, donde repasó sus 20 años de carrera. Una velada íntima de más de dos horas de duración que tan solo pudo disfrutar un número reducido de sus seguidores y en la que el cantante habló por primera vez del famoso grupo de Whatsapp de sus compañeros de OT.

El almeriense, que llegó al evento en un coche DeLorean -en una réplica del famoso modelo que se usó en Regreso al futuro-, revivió sus clásicos (Ave María, Silencio... Mi Princesa) e interpretó algunos de sus temas más recientes, como Ajedrez y Me siento Vivo para el deleite de los asistentes, entre los que se incluyeron algunos de los concursantes de OT 2023 como Violeta, Salma, Álex Márquez y Omar.

En este sentido, el cantante les aconsejó que siguieran esforzándose y "trabajando durísimo". "Tenéis el ejemplo de Pablo López, de Manuel Carrasco, un montón de artistas que no han dejado de luchar... Lola Índigo, por Dios... hay que seguir luchando con toda vuestra fuerza", dijo.

A lo largo del concierto, el artista mantuvo una conversación de lo más distendida junto a Tony Aguilar, quien le tenía preparadas algunas sorpresas, como la visita de Eloisa, la que fuera fan del cantante desde la primera edición de Operación Triunfo. Sin embargo, el momento emotivo llegó cuando su hija Marta, heredera de esta misma pasión, le regaló el dibujo que había hecho a Bisbal.

Precisamente, en esta entrevista sobre su exitosa carrera y su gira 20 aniversario, el artista habló de su pasado, pero también de la actualidad musical. En este sentido, el almeriense confesó no haber escuchado Zorra de Nebulossa, por lo que, si bien prometió que sería lo primero que haría al subirse al coche, todavía no tiene una opinión formada en torno a la candidatura de España para Eurovisión 2024.

Y es que el mejor que nadie sabe lo complicado que es subirse a un escenario como ese, pues él mismo formó parte del coro eurovisivo en 2002 junto a David Bustamante, Chenoa, Gisela y Geno, durante la actuación de Europe's living a celebration de Rosa López.

Aunque guarda un buen recuerdo de ese momento, el almeriense reconoció que su paso por OT no fue tan positivo. "Yo no disfruté porque sentía que no controlaba mis nervios", reflexionó. Asimismo, en lo que respecta a su relación actual con el resto de triunfitos de su edición, Bisbal rompió su silencio.

Ante la pregunta de "¿Tenéis grupo de Whatsapp?" de Dulceida, el cantante se mostró rotundo: "Yo no tengo ni idea de si existe ese grupo o no". Así pues, a falta de confirmar con quién de sus compañeros de OT guarda una mejor relación, parece que se desmarca definitivamente de muchos de ellos. "Pienso que la gente es libre de poder decidir con quién quiere tener una relación de amistad. No tienes por qué estar siempre en el grupo del colegio", explicó.