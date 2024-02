Donald Glover revela que se casó con Michelle White y fue a trabajar ese mismo día

La sorpresa de la noticia no radica solo en el hecho de que se hayan casado, algo que además se venía barruntando dado el tiempo que llevaban juntos y la familia que han formado, sino por cómo tuvo lugar la boda... Si es que a lo que hubo en primera instancia entre Donald Glover y Michelle White se le puede llamar así.

La pareja comenzó a salir en el año 2015 y, desde entonces, han tenido tres hijos: el primogénito, a quien bautizaron como Legend, llegó a principios de 2016; un par de años más tarde, en enero de 2018, daban la bienvenida a su segundo hijo, Drake; y por último, el más pequeño, Donald Glover III, nació a mediados de 2020, en mitad de la pandemia del coronavirus.

Pero todo ello sin que Donald y Michelle se hubiesen casado, algo que el actor y cantante —lo hace bajo el pseudónimo Childlish Gambino— ha confesado que ya no es así en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, añadiendo además que fue una unión de lo más... anodina, tratándose precisamente de una estrella de Hollywood.

"Hubo un día en el que no creo que tuviéramos que estar en el set de rodaje hasta el mediodía o las 13.00h, así que pensé: '¿Podemos casarnos hoy?'. Y me casé esa mañana", ha contado Glover, que está promocionando precisamente la serie durante cuya filmación tuvo lugar el matrimonio: Sr. y Sra. Smith, la adaptación de la famosa película homónima que en su día protagonizaron Brad Pitt y Angelina Jolie.

"Después ya sí que tuvimos una boda de verdad", ha añadido Donald Gover, así como que esa misma noche, sin embargo, aprovecharon para ir a su "restaurante favorito" así como luego los padres de White y su madre les "estaban esperando en casa".

El intérprete de Atlanta o Han Solo también ha explicado qué le ha hecho cambiar de idea, ya que él mismo reconoció en 2018 que no el tipo de hombre "que se casa". "Tenía la sensación de saber a ciencia cierta que ella estaba bien así, y no sentía que ella estuviese siendo especialmente sincera sobre lo que de verdad estaba ganando con todo aquello. Ahora me doy cuenta de lo tonto que fui por pensar de esa forma", ha agregado.

"Ahora ya veo que sí, que quizá ella ha salido ganando por ese lado , aunque también esté perdiendo por el otro. Al final tuvimos una conversación honesta y ella me dijo: 'Yo soy una mujer tradicional'. Y cuando se lo escuché, algo en mí me susurró: 'Yo quiero ayudarte a ser eso'. Yo seré lo que ella necesite que yo sea, porque eso me hace feliz", ha explicado.

Por último, Glover ha admitido que ahora comprende mejor esa capa más profunda de confianza y compromiso que el matrimonio aporta a una relación: "Es algo muy romántico poder decir: 'Oh, puedo ser tu caballero de brillante armadura si tú me lo permites, porque te estás mostrando vulnerable por mí".