En mayo de 2023, el humorista Manu Sánchez anunció a través de cuenta de Instagram que había sido detectado con cáncer de testículos. El sevillano, que acababa de ser padre de su hija, Leonor, aseguró que estaba dispuesto a hacer todo lo posible por mejorarse y alababa el trabajo del hospital Virgen del Rocío.

Ahora, recuperado de su enfermedad, ha recibido un premio por visibilizar su padecimiento de la mano de la asociación española contra el cáncer. Por ello, ha sido el padrino de las Jornadas contra el cáncer Ginecológico celebradas en la ciudad sevillana de Coria del Río.

"Creo que visibilizarlo es casi una obligación, no sirve de nada hacer lo contrario", ha asegurado el también presentador de Canal Sur, "la vida se me puso boca abajo, todo cambiaba".

Por ello, y siendo consciente de su faceta pública, no dudó en sincerarse con todos sus compañeros y seguidores: "No quería que nadie contase lo que no había, porque a veces se especula. Digo, 'vamos a contar lo que hay'. Con el público es con quien comparto muchas alegrías y vamos a compartir esto también, sin exhibicionismo".

Además, Sánchez ha lanzado un mensaje al rey de Inglaterra, Carlos III tras anunciar recientemente padecer también cáncer. Por ello, ha recalcado como la enfermedad no entiende de clases sociales y le puede pasar a cualquier persona. "Nos viene a demostrar que todos tenemos que estar alerta ante el cáncer, la investigación la necesitamos todos", han sido sus palabras.