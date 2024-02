Así ha sido el fugaz encuentro entre Harry y su padre en Inglaterra tras saberse que padece cáncer

Poco ha tardado Harry en presentarse en Londres desde Los Angeles, donde reside con su familia, tras serle comunicado que su padre, el rey Carlos, padece cáncer.

Nada más tener conocimiento de esta triste noticia, Harry tomó un avión que lo dejaba ayer a medio día en Londres. Rápidamente, se trasladó a visitar a su padre, que se ha instalado en su residencia de Clarence House antes de desplazarse a Sandringham, al este de Inglaterra.

La reunión entre padre e hijo duró solamente 45 minutos, posiblemente poco para el tiempo que ambos llevaban sin verse, en concreto desde mayo pasado, cuando el joven visitó Londres para la entronización de su padre.

En la misma cita no estaba su hermano Guillermo, con el que prácticamente no tiene relación desde que Harry escribió En la sombra y acusó al heredero de no aceptar a su mujer y de tratarle mal.

"Harry habría aceptado con gusto ver a su hermano", aseguran en el periódico Daily Mail, pero lo cierto es que este encuentro no se ha producido. Y todo hace indicar que no tienen planes de reunirse durante la estancia de Harry en la capital del Reino Unido.

Ello, a pesar de que Guillermo está pasando su propio calvario con la baja por operación de su mujer, Kate Middleton.

Los Duques de Cambridge y los Duques de Sussex. Será difícil que Harry se encuentre con su hermano y cuñada en este viaje. ARCHIVO

El hijo menor de Carlos (39) se ha alojado en un hotel de lujo, parece ser, y no en una de las residencias de su padre. Harry fue desalojado de su casa de Frogmore Cottage el pasado año, tras los numerosos problemas que las declaraciones de Harry han causado a la relación con su padre y hermano.

Harry podría estar pensando viajar directamente a Canadá, para reencontrarse allí con su mujer, Meghan Markle, y acudir juntos a un evento que se celebra la próxima semana para conmemorar los Juegos Invictus en Vancouver y Whistler.