La socialista Elena Valenciano discrepa con Pedro Sánchez: "A mí no me gusta que me llamen zorra ni en broma"

La socialista Elena Valenciano ha discrepado con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acerca de la canción Zorra del dúo Nebulossa, que ha sido ganadora en el Benidorm Fest y representará a España en Eurovisión 2024. "A mí no me gusta que me llamen "zorra", ni que se lo llamen a mi hija", ha declarado la socialista en un tuit de la red social X (antes Twitter). "Para vindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal", ha concluido.

Esta opinión se une a las de las organizaciones y figuras públicas que ya han declarado su rechazo hacia la canción, a la que califican de machista. La exportavoz de Igualdad del PSOE en el Congreso Ángeles Álvarez alega que Zorra es "la exaltación del sexismo, la misoginia, y la banalización de la violencia". Ha añadido que "no es cultura, es el ensalzamiento del machismo más zafio".

Otros organismos como la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres critican a los medios por referirse a la canción como "empoderante" y ha declarado que "banaliza la violencia contra las mujeres". La organización Confluencia Movimiento Feminista ha pedido que no se presente la canción como representante española en Eurovisión.

A mi no me gusta que me llamen “zorra”, ni que se lo llamen a mi hija. Ni siquiera en broma. Para vindicar nuestra libertad no necesitamos acudir a la violencia verbal.#NoTieneGracia — Elena Valenciano (@ElenaValenciano) February 5, 2024

Además, ya se han contabilizado más de 300 quejas recibidas por el Instituto de Mujeres en contra de la canción. Sin embargo, la institución ha explicado que se remite a las declaraciones de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que alega que Zorra es "divertida" y "rompemoldes". En esta misma línea ha opinado Pedro Sánchez, que cita que "a la "fachosfera" le hubiera gustado más el Cara al Sol en Eurovisión, pero a mí me gusta más esto".

Ante esta situación, la vecina del dúo Nebulossa asegura que Mery Bas, una de las integrantes, está "sobrepasada" ante las críticas recibidas por su canción. Según afirma, "esta era su ilusión. Es una madre de dos hijos que lleva luchando 20 años por este momento". Tal y como explican los integrantes de la banda alicantina, con Zorra buscan trasladar un mensaje que "no es solo para las mujeres".

La interpretación de Zorra acumula ya más de 2,5 millones de visualizaciones en YouTube en 48 horas, y ha superado a la anterior participante de Eurovisión, Blanca Paloma, y su canción EAEA.