El Gobierno cifra en un 88% el grado de cumplimiento de los acuerdos de los presupuestos de 2023 con el PSC

El documento que entregó este lunes el Govern a los representantes de PSC y En Comú Podem en la reunión de seguimiento de los acuerdos de Presupuestos de 2023, destaca que el grado de cumplimiento de estos compromisos con los socialistas llega al 87%. El informe señala que un 70% de un total de 268 medidas pactadas con el PSC ya se han completado.

Por contra, un 29% de estas aún está en vías de cumplimiento, es decir, que han empezado a aplicarse pero todavía no se han culminado del todo. En el documento, el Govern admite que un 2% de las medidas pactadas con el PSC está pendiente de inicio o no se puede realizar.

Este lunes se celebró la cuarta reunión de seguimiento de los acuerdos para los presupuestos suscritos con PSC y con En Comú Podem. Desde el Govern se entiende se dan por cerradas estos sesiones de seguimiento, pero mantiene su "compromiso" de completar las medidas pactadas.

Compromisos con el PSC

Entre los temas más importantes que destaca como cumplimientos el ejecutivo de Aragonès se encuentra dos de la principales condiciones que puso el PSC para pactar los Presupuestos de 2023, actualmente prorrogados. Por un lado, la firma del protocolo para garantizar la redacción y financiación del proyecto de la Ronda Nord, y por otro, la constitución de la comisión técnica para la mejora del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

Sin embargo, la tercera de las exigencias de los socialistas, la aprobación del plan director urbanístico del macrocomplejo recreativo del Hard Rock en Tarragona, aún no se ha conseguido desbloquear y está pendiente, entre otros aspectos, del dictamen de la Declaración de Impacto Ambiental.

Compensando este punto, el Govern destaca en el documento la renovación de equipamientos médicos de los centros SISCAT, el aumento de plazas en residencias para personas con discapacidad y el incremento de plazas de Mossos. También ha remarcado la implantación de la gratuidad del I-2, la convocatoria de ayudas para el autoconsumo de energías renovables y el despliegue de la empresa energética, entre otras medidas que se han completado en los últimos meses.

Compromisos con En Comú Podem

Por lo que respecta a los acuerdos con En Comú Podem, el Govern estima su cifra de cumplimiento en un 87%, un punto menos que los socialistas. De las medidas pactadas con los comuns, el ejecutivo de Aragonès asegura que se han completado el 74%. Un 25% de estas se han iniciado per aún no está culminadas, y se estima que un 1% no se podrá realizar.

Entre los temas que el documento entregado este lunes destaca como cumplimientos se encuentran la actualización del índice de renta de suficiencia en un 8% y la aprobación del anteproyecto de ley del impuesto sobre emisiones portuarias de grandes barcos, así como la modificación del impuesto de patrimonio para recaudar a las grandes fortunas.

Desde el ejecutivo se remarcan las medidas en materia de vivienda como los cerca de 130 millones de euros en ayudas para el alquiler y el impulso para la construcción de 2.155 viviendas de alquiler social. En otro orden, se pone en valor los 20 millones de euros para el despliegue del plan de prevención del suicidio .

Insatisfacción en PSC y comuns

Los socialistas no se han mostrado demasiado satisfechos con el balance del Govern, y tras afirmar que estudiarán detenidamente el documento, han remarcado que se demuestra que hay "compromisos relevantes" que están pendientes. Al mismo tiempo, han insistido en que el cumplimiento de estos acuerdos es una condición "fundamental" para poder negociar los Presupuestos de 2024.

En Comú Podem ha manifestado pudieron constatar "un incumplimiento palmario" de su acuerdo, sobre todo en el ámbito de la sanidad. Tras acusar al Govern de no hacer caso a su pacto, el portavoz en el Parlament de la formación, David Cid, se ha quejado de que acordaron con el Govern que se garantizaría el acceso a todos los centros de primaria en menos de cinco días y que el ejecutivo ya les ha avanzado que sólo se podrá realizar en el 68% de los centros. También ha puesto de manifiesto que el servicio de dentista público con con dieciséis odontólogos, tampoco se ha hecho completamente.