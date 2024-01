Illa reprocha a Aragonès que no se comprometa con la ampliación del Aeropuerto

El líder del PSC, Salvador Illa, ha reclamado al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que "no se esconda detrás de la financiación autonómica como excusa permanente". "No soy partidario de mirar constantemente de reojo qué hacen los demás pero que no haya ampliación del Aeropuerto del Prat no depende de la financiación autonómica, y que algunos eventos deportivos se nos escapen de las manos tampoco; depende de que el Gobierno gobierne", ha subrayado durante un acto sobre financiación autonómica organizada por la Fundación Rafael Campalans.

Illa se ha expresado así justo el mismo día que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haya anunciado la ampliación del Aeropuerto de Barajas con una inversión de 2.400 millones de euros. Durante su intervención, Illa ha criticado que el Govern "siempre se esconde detrás de la financiación autonómica como excusa permanente cuando nada funciona" y le ha replicado que lo que debe hacer el ejecutivo es "gobernar".

Un modelo "sin privilegios"

El primer secretario del PSC ha participado en una conferencia organizada por la Fundació Rafael Campalans sobre la financiación autonómica. Al respecto, Illa ha remarcado que la propuesta de nueva financiación debe basarse en el principio de "solidaridad" y ha criticado que haya presidentes autonómicos que "siempre quieran más y no tengan nunca suficiente". "Que nadie nos busque a la hora de pedir privilegios", ha subrayado.

En este ámbito, se refirió a la petición de Aragonès para conseguir una financiación "singular" para Catalunya. "La quieren singular. ¿Sólo les importa que sea diferente? A mí lo que me importa es que sea justo", ha remarcado el socialista. En esta línea, ha dicho que lo que debe hacer es "dar respuesta" a lo que necesita Catalunya y que no sea "una camisa de fuerza". Illa también ha reclamado que el nuevo modelo de financiación autonómica debe apostar por la cohesión territorial, debe potenciar la colaboración entre administraciones y debe ser transparente.

El encargado de dar el pistoletazo de salida al acto fue el expresidente de la Generalitat José Montilla, quien aseguró que la reforma del modelo de financiación es "necesaria" porque en el modelo actual hay "aspectos mejorables".

Montilla también criticó que cuando se habla de esta cuestión hay formaciones políticas que "tienen cuatro eslóganes y se acabó". Por contra, afirmó que los socialistas tienen "propuestas trabajadas y positivas" y aseguró que las presentan tanto cuando están a gobierno como desde la oposición. "No nos limitamos sólo a criticar al Govern, también presentamos propuestas", ha insistido.

La propuesta de la Fundación

Estas intervenciones se han enmarcado en una conferencia organizada por la Fundación Rafael Campalans sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. En esta sesión la politóloga Sandra León ha presentado un informe que ha elaborado para dar claves sobre cómo estructurar la reforma y qué comportará la negociación política. Aunque ella misma ha remarcado que no se trata de un documento propositivo, los socialistas sí esperan poder utilizarlo de base para el análisis y confección de una propuesta propia.

Una de las cuestiones que ha defendido León es que en el nuevo modelo haya mayor corresponsabilidad fiscal. Esto haría, según ha argumentado, que haya un mejor control democrático porque habría mayor correspondencia entre quien paga y quien se beneficia del servicio. Esto permite que los ciudadanos tengan claro que existe una relación entre los impuestos que pagan y los servicios que reciben.

Además, también incentiva un "comportamiento fiscal más responsable" por parte de los gobiernos. León ha explicado que varios estudios apuntan que si se apuesta por realizar transferencias extraordinarias de manera recurrente, como podrían ser los fondos Covid o el FLA, se provoca que los gobiernos autonómicos tengan la sensación de que siempre habrá la posibilidad de ser rescatados y ayudados por el gobierno central.

León también ha señalado las complicaciones que seguramente habrá para el diseño del nuevo modelo debido a la "polarización" política. En esta línea, ha dicho que los dos bloques ideológicos marcados que existen en el Estado dificultarán el entendimiento y el consenso.