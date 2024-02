El Govern transportará agua a Barcelona desde un segundo puerto para poder llegar a los 40.000 m3 diarios

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha confirmado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu que se prevé ir a buscar agua a un segundo puerto complementario al de Sagunto. La desalinizadora de la localidad valenciana tiene una capacidad máxima de producción de agua dulce de 20.000 hm3 al día, y la Generalitat estima que las necesidades se elevarían a los 40.000 hm3.

Por tanto, en caso de que sea necesario activar el transporte de agua en barcos hacia Barcelona y su área metropolitana, esta operativa necesita “que hayan dos barcos, y mientras uno carga, el otro descarga, uno se va y el otro vuelve”, ha confirmado Plaja. Actualmente, se están estudiando diferentes posibilidades, pero no se ha querido anunciar cuál será este puerto.

Plaja ha argumentado que “ya se sabe lo que se despierta cuando se sabe cuál es el punto en concreto, y entre otras cosas, se han de tener conversaciones con el puerto de origen”. Por este motivo, la portavoz ha asegurado que “no estamos aún para anunciar cuál será este segundo puerto”.

No obstante, Patrícia Plaja ha remarcado que “se irá a recoger el agua allí donde esto no les suponga en ningún caso una problemática para los habitantes de la zona”. Este lunes, el conseller Mascort señalaba que el puerto de Tarragona estará preparado por si hiciese falta, pero también se ha especulado últimamente con ir a recoger agua al puerto de Marsella, como ocurrió en 2008.

Desde el Govern se asegura que para el mes de junio estará totalmente preparada la instalación de descarga del puerto de Barcelona. En estos momentos, la infraestructura permite tan solo absorber 10.000 m3 al día, por lo que se tendrá que ampliar su capacidad. La portavoz del Govern ha asegurado que “hay tiempo para adecuar las instalaciones” y que “en el momento en el que tengan que llegar los barcos estará todo listo” para descargar el agua.

No obstante, Plaja ha insistido en que la planificación del transporte de agua en barco forma parte de una estrategia del Govern de contemplar todos los escenarios, pero ha matizado que “se puede dar la circunstancia de que tengamos una primavera húmeda que haga revertir, no del todo, pero sí mejorar la situación en la que estamos” y que la operativa con barcos no sea necesaria.

“A día de hoy, no es una certeza, afortunadamente, que esta medida sea una realidad”, ha manifestado Plaja, que también ha puntualizado que “los barcos no nos salvan de la sequía. No son una solución estructural”. El coste de la operación de transporte de agua con lo dos barcos no se ha concretado porque “hay muchas variables, como la disponibilidad de barcos”, época y distancia entre otras.

Para seguir luchando contra la sequía, el Consell Executiu ha aprobado este martes inyectar 122 millones de euros a la Agencia Catalana del Agua, ACA, para la financiación de inversiones destinadas al ciclo del agua. De esta manera, el Gobierno quiere garantizar que los entes locales podrán realizar las inversiones comprometidas en el pasado ejercicio que, por diferentes motivos, no se han podido ejecutar.

Concretamente, se han traspasado 122 millones de la tesorería de la ACA del año 2023 al presupuesto de la agencia de 2024. Entre estos compromisos se encuentran obras de mejora del abastecimiento; la redacción de proyectos constructivos de actuaciones de protección frente a avenidas en zonas urbanas y actuaciones de prevención y reparación de daños en el dominio público hidráulico. También la implantación de contadores en alta; actuaciones de reutilización; la mejora de colectores; y la construcción y ampliación de estaciones depuradoras, entre otras.

Esta inversión se añade a los 200 millones destinados a ayudas a los entes locales para realizar inversiones para hacer frente a la sequía que el conseller de Acción Climática, David Mascort, anunció a mediados de enero. Para ayudar a los entes locales a reparar las fugas de las redes municipales y a mejorar la eficiencia de sus redes se destinan 120 millones.

Además, el departamento de Acción Climática ha duplicado en las últimas semanas la dotación inicial de las subvenciones a los entes locales provenientes del Fondo Climático, pasando de 40 a 80 millones. Estas ayudas están destinadas a redactar planes municipales y proyectos, y para ejecutarlos, destinados de forma prioritaria a la gestión más eficiente del agua.