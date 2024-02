Jane's Addiction tocará en junio en Madrid tras ocho años sin pasar por Europa

La banda estadounidense Jane's Addiction tocará el próximo 18 de junio en la sala La Riviera de Madrid dentro de su primera gira europea en ocho años, según ha informado su promotora este martes.

Las entradas para disfrutar de este directo, el único previsto en España dentro de este tour, se pondrán a la venta este mismo jueves, 8 de febrero, a partir de las 10.00 horas en la web de Doctor Music y de sus distribuidores oficiales.

Formada en 1985 en Los Ángeles, Jane’s Addiction es una banda de rock clásico integrada actualmente por el vocalista Perry Farrell, el guitarrista Dave Navarro, el batería Stephen Perkins y el bajista Eric Avery. Su discografía arrancó con el álbum en directo Jane's Addiction (1987), que dio lugar a otros dos álbumes de estudio, Nothing shocking (1988) y Ritual de lo habitual (1990).

Con varios paréntesis en su actividad, la banda publicó con posterioridad otros dos trabajos más, Strays (2003) y The great escape artist (2008). Hacía 8 años que el grupo no salía de gira por Europa, aunque sí ha sido posible disfrutar de ellos en vivo en formato de festival en este tiempo, por ejemplo en la edición madrileña de Rock in Rio 2010 y, más recientemente, también en la capital española, en el Festival Mad Cool 2016.