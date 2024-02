Lola Lolita cuenta que la han "estafado" tras cobrarle 800 euros por un servicio de cerrajería: "No supe cómo reaccionar"

Lola Lolita es una de las creadoras más naturales y transparente de las redes sociales. La tiktoker se sinceró con sus seguidores de Instagram el pasado domingo, revelando la mala experiencia que había tenido tras quedarse encerrada fuera de su casa.

"Esto es de broma", escribió enfadada, tras relatar que, al dejarse las llaves por dentro, tuvo que pedir ayuda de urgencia a un servicio de cerrajería que "en menos de un minuto" consiguió abrir la puerta.

"Atención a la broma", comentaba entre la risa y el enfado: "Ha tardado menos de diez segundos y me ha costado 800 euros. ¿¡Qué!?". Además, ha añadido: "Es una barbaridad".

El desorbitado precio tuvo miles de reacciones en redes sociales, con muchos justificando que ese precio se debe a que fuese domingo y fuera de horario y con muchos otros quejándose de haber sufrido la misma situación.

Dado el revuelo, Lola Lolita ha vuelto a dar declaraciones un día más tarde, confesando un dato que ha enfurecido más a la influencer. "Otra vez nos pasó algo parecido, también era festivo y de urgencia, pero estaba Isaac conmigo y solo nos cobraron 180 euros", ha revelado.

"Me superestafaron", ha lamentado: "Yo no supe cómo actuar en ese momento, no supe reaccionar. Estaba sola y me daba miedo lo que pudiera pasar".

La influencer ha denunciado que es una "estafa" de la que está "tomando cartas en el asunto" porque ni siquiera le dieron factura del cobro. "Espero que no os pase como a mí", avisaba a sus seguidores.

Desde entonces, más usuarios, sobre todo mujeres, han aprovechado el asunto para revelar los precios abusivos que han recibido de este tipo de servicios, sin poder hacer nada para impedirlo.

Una usuaria ha revelado que "por un sábado a las 8 de la noche", le cobraron 1.200 euros y otra ha comentado que un electricista se aprovechó de su madre, que estaba sola en casa, y le obligó a salir y sacar del banco 500 euros en efectivo. Después, nunca les envió la factura.

Aunque puede parecer un precio fácil de rechazar, todos han estado de acuerdo que "se bloquean" ante la situación: "Estás sola y hay un hombre gritándote y no sabes como reaccionar. La gente tiene muy poca vergüenza y muy poca empatía".