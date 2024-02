La 'tiktoker' Berta Aroca se disculpa tras criticar a Lola Lolita por no tener relaciones sexuales en un mes

La visita de Lola Lolita a La Resistencia ha dado mucho que hablar en la última semana. La tiktoker reveló ante las preguntas clásicas, que no había mantenido relaciones sexuales en el último mes.

Aunque no dio ninguna explicación, las especulaciones no tardaron en crecer en redes sociales y llegaron hasta Loft, un pódcast de la radio catalana en el que participa la también influencer Berta Aroca.

Allí, Aroca dejó claro que las declaraciones de Lola Lolita muestran que su relación con iBelky "no va bien". "Una relación es como una silla con cuatro patas: amor, admiración, respeto y sexo. Cuando falta una pata, la silla baila. Cuando caen dos patas, la silla no existe", declaró en un vídeo ya borrado.

🚩no, esas no son las cuatro patas de una relacion

🚩no, la falta de sexo no es “uno de los últimos síntomas de que algo no va bien entre vosotros”, puede haber MUCHISIMOS motivos para no tener deseo https://t.co/M3KMQMaXKx — Natalia Cachafeiro 🍂 Sexóloga (@natcachafeiro) February 3, 2024

"Evidente no tendrás las ganas del primer día, y las ganas de empotrarlo y todo. Pero Lola Lolita tiene 20 años, lo que toca es que te duela la vulva", añadió, despertando la ira de cientos de usuarios en Twitter.

Muchos han defendido desde entonces que no hay que darle tanta importancia al sexo dentro de las relaciones sentimentales, abriendo un gran debate que ha terminado la propia Berta.

Sin que Lola Lolita haga ningunas declaraciones a favor o en contra, Berta ha publicado una disculpa, asegurando que se ha puesto en contacto con la valenciana para pedirle perdón.

"Me he equivocado, he leído todo lo dicho y me siento avergonzada", ha escrito en sus historias: "Me he disculpado personalmente con Lola, primero por opinar sobre su vida privada; segundo por hablar de un tema tan íntimo y personal de esta forma tan desafortunada".

"Hay muchísimas formas diferentes de vivir la sexualidad en pareja y hay muchas sexualidades diversas. He hablado de un patrón generalizado cuando quería contarlo desde una vivencia persona y este ha sido mi error", ha publicado también.

Unas disculpas que han sido muy aplaudidas en redes sociales y con las que se espera que se frenen los comentarios y las críticas sobre la confesión de Lola Lolita.