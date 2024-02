La contundente respuesta de un hostelero a un cliente que, tras reservar, no se presentó: "¿Te hace mucha gracia?..."

Jesús Soriano, conocido en redes sociales como @SoyCamarero, ha destacado en los últimos años por evidenciar las malas prácticas que acontecen en el mundo de la hostelería, así como las condiciones laborales precarias que muchos empresarios ofrecen a sus empleados.

En esta ocasión, sin embargo, el foco de denuncia de esta popular cuenta de X (Twitter) no han sido los hosteleros, sino los propios clientes. Y es que, por desgracia, uno de los problemas habituales con los que se suelen topar los camareros tiene que ver con las reservas, en tanto que muchas de ellas terminan cancelándose, sin avisar a los trabajadores.

Según defienden muchos hosteleros, se trata de una situación que les hace perder dinero, pues guardan una mesa que, eventualmente, no les generará ningún ingreso. Es por ello por lo que muchos han propuesto medidas, como el de exigir una señal como anticipo, o, como en este caso, dirigiéndose directamente a los clientes que no acuden a su cita.

"¡Muchas gracias por hacerme perder una mesa de cinco personas! Os pensaréis que esto es un hobby, pero para mí es mi trabajo y lo que da de comer a mis hijos. Gracias", escribió un hostelero, indignado, a través de un mensaje de Whatsapp, difundido por @SoyCamarero en X (Twitter).

Por su parte, el cliente que no llamó para cancelar su reserva no se quedó atrás en su respuesta. "Ya le pedí disculpas. No creo que pasen hambre sus hijos con esos pedazo de cachopos. ¡Un saludo, hasta la próxima!", ha expresado, generando un aluvión de comentarios.

Lejos de quedarse atrás, el dueño del restaurante replicó: "De poco me valen las disculpas cuando llamas a las 12 de la mañana para reservar una mesa y no te presentas. ¿Te hace mucha gracia? Porque a mí, ninguna, desde luego", ha señalado, molesto, poniendo en evidencia su disconformidad. "Por cierto, mis hijos comen más cosas además de cachopos".