María Pombo, viral por su opinión de 'Zorra': "Estamos muy modernos últimamente"

Zorra, la canción de Nebulossa que nos va a representar en Eurovisión este año, se ha convertido en uno de los temas del momento. Con cientos de personas dando su opinión sobre la canción y lo que representa su letra, María Pombo se ha vuelto viral por su comentario.

La influencer se encontraba en el aeropuerto, de vuelta de Disneyland Paris, tras un fin de semana de ensueño con su hijo mayor, cuando los micrófonos de Europa Press le preguntaron por el Benidorm Fest.

Pombo confesaba que estaba un poco perdida sobre el tema, pero parecía que no estaba muy contenta con el título. "Ya sabemos que últimamente estamos muy modernos", comenta entonces: "Ya no me sorprende nada".

Tan modernos no estamos con alguien como tú con 3 millones de seguidores, María. https://t.co/0NZflmwtbN — Mikel López Iturriaga🏳️‍🌈 (@mikeliturriaga) February 5, 2024

Unas palabras que han sido suficientes para despertar la ira de cientos de usuarios, a pesar de que la influencer aclara que ni siquiera ha tenido tiempo de escuchar el tema antes de dar su opinión.

María Pombo, querida, o no te enteras de nada o directamente mientes. pic.twitter.com/1O07XexuAv — Miss Kokoro (@KokoroMiss) February 6, 2024

Muchos han criticado que opine sin saber y, como es habitual, le han echado en cara su ideología conservadora para tratar los temas del mundo actual.

También han lamentado que desde Europa Press hayan querido saber su opinión cuando es evidente que no conoce en profundidad el mundo de Eurovisión y tampoco parece muy interesada.

Como sea, el uso de la palabra "zorra" en el tema sigue dando que hablar en España, con mucha gente que ve el término como un insulto y no como un gesto de empoderamiento.