Así se hará el envío de agua desde la desalinizadora de Sagunto a Cataluña ante la emergencia por sequía

Transportar agua a Cataluña es una de las opciones que han tomado fuerza en los últimos días desde que el Govern declarase el estado de emergencia por la fuerte sequía que sufre el territorio. El Ministerio de Transición Ecológica planea llevar agua desde la planta desalinizadora de puerto de Sagunto, en Valencia, para abastecer a las más de 200 poblaciones de Cataluña afectadas por la emergencia.

El plan, que se pondría en marcha a partir del próximo mes de junio si no remite la sequía en Cataluña, requerirá la coordinación del Govern catalán y el Gobierno central (este mismo lunes se reúnen la ministra Teresa Rivera y el consejero catalán de Acción Climática, David Mascort). El presidente valenciano, Carlos Mazón se ha mostrado igualmente predispuesto a cooperar en la "solidaridad hídrica entre regiones". ¿Cómo se realizará el envío de agua desde Sagunto hasta Cataluña?

Envío de agua desde Valencia en barcos cisterna

Si la sequía no remite, en los próximos meses se fijarán las líneas de este plan de actuación a través del cual se transportará agua desalada desde la planta de Sagunto en buques cisterna hasta Barcelona. Es una posibilidad real para la que todas las administraciones implicadas ya se preparan: el presidente catalán, Pere Aragonès, ha expresado que espera la "máxima colaboración" del Estado.

Será precisamente el Gobierno central quien deba establecer como se realizarán estos envíos marítimos desde la desalinizadora de Sagunto, de la que el Estado es titular. Así mismo, es el Estado quien gestiona y controla las cuencas de ríos que, como es el caso del Ebro, transcurren por varias comunidades autónomas.

Los envíos de agua desalada en buques cisterna no se realizarían, en cualquier caso, hasta el mes de junio y como recurso de excepción si finalmente la situación de sequía no remitiese. En ese caso, desde el Ministerio de Transición Ecológica han explicado que se aumentará en un 15% la producción de la planta desaladora para que el envío de agua a Cataluña no tenga incidencia sobre las necesidades hidrológicas de la Comunidad Valenciana.

Hasta siete hectómetros cúbicos con dos barcos diarios

El transporte de agua se realizaría mientras durase la situación de emergencia en Cataluña y según explican fuentes de Transición Ecológica a El País, podrían enviarse hasta siete hectómetros cúbicos durante el verano (el consumo de toda la ciudad de Barcelona en un año supone alrededor de 91,5 hectómetros cúbicos) con dos barcos diarios. Los barcos llegarían hasta Barcelona, donde ya están instaladas las infraestructuras necesarias para llevar a cabo la descarga, según informa RTVE.

En cualquier caso, el presidente valenciano, Carlos Mazón, ha mostrado su disposición para el envío de agua, a la vez que ha apuntado que el agua desalada debe tener "un uso prioritario y casi exclusivo para emergencias de consumo de boca, no para riego porque esto es muy perjudicial para nuestros cultivos y cítricos".