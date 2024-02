Violeta Mangriñán vuelve a casa con su hija: "Me da pena que sienta que ya no la quiero"

El pasado jueves, 1 de febrero, Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio dieron la bienvenida a su segunda hija, a la que llamaron Gia, tal y como anunciaron durante el embarazo. Ahora,la pareja está centrada en el cuidado de su recién ampliada familia, al margen de las polémicas.

Y es que, en las últimas semanas, la maternidad de la influencer ha estado en tela de juicio, entre otras razones, por su decisión de no darle el pecho a la pequeña Gia -"Únicamente me concierne a mí", expresó-, así como la estampa de tener un aro de luz en la habitación de hospital en la que dio a luz.

Ante este gesto, muchos internautas criticaron el interés en "rentabilizar" y "usar" los primeros días de vida de su hija, algo que ya vivió con el nacimiento de su primogénita. "El aro de luz lo utilizo de trípode y al igual que hice con el parto de Gala, también he grabado el parto de Gia, porque me parece un recuerdo precioso", explicó la que fuera participante de Supervivientes en sus redes sociales.

Aun así, Violeta continúa compartiendo con sus seguidores el momento tan especial de su vida que está atravesando junto al italiano, ahora que, tras varios días en el hospital, ha regresado a casa. "Ellas todavía no lo saben pero tienen mucha suerte de tenerse", escribió la televisiva en su último post de Instagram, en el que se puede ver a Gala, flores en mano, visitando a su madre y su nueva hermana en la habitación del hospital.

Una enternecedora escena a la que ha seguido una íntima fiesta de bienvenida al nuevo miembro de la familia. En el vídeo, grabado desde su casa, aparece su hija Gala escondida tras un globo de sirenita, bajo un colorido cartel de bienvenida a la recién nacida Gio.

"Sobredosis de emociones a la llegada a casa. Gala es muy sensible y llora cada vez que ve a Gia llorar, y yo lloro de ver llorar a Gala. También me siento muy culpable cada vez que tengo a Gia en brazos y le doy besos delante de Gala. Sé que no tiene sentido, pero siento que la traiciono o me da pena que sienta que ya no la quiero, serán mis hormonas post parto que empiezan a hacer de las suyas…", ha reconocido Violeta a través de historias de Instagram.

"En cualquier caso sé que es un proceso de adaptación para todos y que para ser el primer día no ha estado mal", ha concluido la influencer sobre la llegada de su pequeña Gia, a la que ha definido como "un ángel". Por suerte, para gestionar la nueva situación, cuenta con el apoyo de su entorno más cercano. "Mi madre se queda esta semana y nos turnamos por las noches para que yo pueda descansar", ha señalado.