Parecidos razonables: la exnovia de Fabio Colloricchio da a luz el mismo día que Violeta Mangriñán

La espera ha terminado: Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio han sido padres. Este jueves 1 de febrero, la pareja ha dado la bienvenida a su segunda hija, Gia, tal y como ha compartido la influencer en sus redes sociales. No obstante, no han sido los únicos que se han convertido en padres por segunda vez, la exnovia de Fabio y su pareja también lo han hecho.

Mismo día, segundo hijo y parecidos físicos más que razonables entre ambas parejas. ¿Vidas paralelas? Las comparaciones son odiosas pero a veces inevitables. Y esta no ha tardado en ser comentada en las redes sociales y no es para menos. La exnovia del cantante, Nicole Mazzocato y su novio, Armando Anastasio, también anunciaron este 1 de febrero el nacimiento de su bebé.

"Somos tan felices. Bienvenido Davidino desde nuestro corazón. Eres hermoso y te queremos mucho", escribía la actriz en el post. Asimismo, en dicha publicación compartía una serie de imágenes junto al pequeño y el futbolista en el hospital.

Fotografías que, además, son muy similares a las que ha compartido Violeta en su Instagram. Lo único que diferencia un poco a estas dos parejas es que, mientras que la española ha tenido una niña, la argentina ha tenido un niño. De todo este 'culebrón' ya solo falta una cosa para cerrar el círculo, que los hijos se conocieran.

Los comentarios sobre todas estas coincidencias no han tardado en llegar. "Lo de que hayan nacido el mismo día ya me parece un poco terror", "qué miedo encima Violeta, dos niñas y la otra dos niños", "por favor, esto asusta hasta al diablo", "por no hablar de que los otros bebés se llevan dos semanas justas también", son algunos de los comentarios.

Por el momento, habrá que esperar, si bien hay que celebrar que ambos bebés se encuentran en perfecto estado de salud. En el caso de Mangriñán, a pesar de las distintas dificultades que ha tenido durante el embarazo, tanto la creadora de contenido como Gia se encuentran bien.