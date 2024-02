Qué impuestos se pagan cuando compras una casa en Euskadi

El metro cuadrado no ha dejado de subir en Euskadi en los últimos meses. Los alquileres están disparados y muchas familias ni siquiera pueden hacer frente al pago de las rentas. Lo mismo ocurre con las viviendas en venta, aunque hay personas que, aun así, optan por pedir un préstamo hipotecario y convertirse en propietarios. Esta operación suponga un importante desembolso de dinero, que va más allá del propio valor del inmueble.

No es lo mismo comprar una casa de nueva construcción que de segunda mano. No solo se tiene en cuenta el precio de compraventa —que normalmente es más elevado en el caso de las primeras—, sino que los impuestos y los gastos a pagar no son los mismos. Además, hay que tener clara la diferencia entre una casa nueva y una de 'primera entrega'. Esta última hace referencia a las que se adquieren directamente al promotor, según explica la Agencia Tributaria.

Los futuros propietarios deben tener en cuenta una serie de gastos asociados a la adquisición de una casa o un piso: la tasación —obligatoria para determinar el valor real del inmueble—, los honorarios de la notaría y el registro. Además, algunos optan por contratar los servicios de una gestoría para facilitar el proceso, lo que implica un gasto adicional. A esto se suman el pago de impuestos por formalizar esta operación de compraventa.

Qué impuestos se pagan por comprar una vivienda

Comprar una propiedad de 'primera entrega' en Euskadi supone el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): un 10% del precio final de venta de la casa o un 4% en el caso de las de Protección Oficial (VPO). A esto hay que sumarle el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados, cuyo gravamen general en el País Vasco es del 0,5%.

Sin embargo, las personas que compren una casa de segunda mano tienen que hacer frente al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que en la comunidad es del 7% por norma general. Aun así, existe un tipo reducido del 2,5%, que se aplicará en el caso de cumplir una serie de requisitos, como que la vivienda sea el domicilio habitual o que la superficie construida no supere los 120 metros cuadrados.