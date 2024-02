Detenidos cinco jóvenes, uno de ellos menor, por una presunta agresión sexual grupal a dos menores en Jaén

La Guardia Civil de Jaén ha detenido a cinco jóvenes, uno de ellos menor, con edades entre 14 y 18 años, como presuntos autores de un delito de agresión sexual grupal hacia dos menores, ambas de 16 años, en la localidad jienense de Los Villares. Un juzgado investiga ahora los presuntos abusos sexuales.

Según ha confirmado la Benemérita, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo en el polígono industrial de la localidad, en un botellón improvisado. Si bien una de las víctima presentó una denuncia con el apoyo de su familia, esta no se interpuso de forma inmediata, sino que ha sido a comienzos de esta semana cuando ha denunciado los hechos acompañada por sus progenitores.

Según ha avanzado el Diario Jaén este viernes, la joven testificó que hubo tocamientos de índole sexual en el interior de un vehículo estacionado en la zona y que fue forzada a realizar felaciones a quienes participaron en la supuesta agresión. Los agentes procedieron, en un primer momento, a la detención de tres jóvenes mayores de edad y a continuación otros dos, uno menor.

Los jóvenes investigados, cuatro de los cuales son del municipio y otro de la capital jienense, han sostenido que todo se debió a "una broma" que duró "segundos" y que consistió en meter a la menor por la ventanilla del coche y a sacarla por otra de las ventanillas. Por otro lado, han aparecido pintadas amenazantes en la fachada de la vivienda de uno de ellos.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), cuatro de los jóvenes detenidos están en libertad provisional e investigados por un delito de abusos sexuales, y el quinto, menor edad, ha sido ingresado en el centro Las Lagunillas de la capital, pasando a disposición de la Fiscalía de Menores.

El auto de puesta en libertad provisional les ha impuesto a los cuatro detenidos una medida de alejamiento respecto a las dos menores de 16 años y una prohibición de comunicación con ambas. Tanto los cuatro detenidos como las dos menores ya han prestado declaración judicial. La causa será instruida por el Juzgado de Instrucción Número 4 de Jaén, que es el que se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

Otro caso hace un año

Los vecinos del municipio, de unos 6.000 habitantes, están conmocionados ya que son todos conocidos y, además, no se trata de un caso aislado, ya que al parecer hace un año otra joven sufrió un episodio similar al ocurrido este sábado y podría haber más víctimas y próximas denuncias.

Y es que se da la circunstancia de que uno de los adultos detenidos ahora había sido denunciado por otra mujer, mayor de edad, por una presunta agresión sexual con penetración ocurrida hace aproximadamente un año también en Los Villares. Según el TSJA, la presunta víctima se personó en el juzgado de guardia a principios de esta semana y denunció los hechos ocurridos hace un año.

El presunto agresor sexual también fue interrogado en sede judicial en relación con este caso, tras lo cual el juez de guardia acordó su puesta en libertad provisional con las medidas cautelares de alejamiento de la mujer presuntamente agredida y la prohibición de comunicación con ella. Este segundo procedimiento ya ha sido remitido por el Juzgado de Guardia al Decanato de los Juzgados de Jaén para su reparto al juzgado que le corresponda su instrucción.

La Guardia Civil continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y comprobar si puede haber más casos que no han sido denunciados por el momento.

La alcaldesa pide "calma" y "respeto"

La alcaldesa de Los Villares, Estela Palacios, ha hecho este viernes un llamamiento a "la calma" y "el respeto" entre la ciudadanía ante los presuntos casos de abusos sexuales ocurridos en el municipio. Así, ha explicado que "la convivencia se ve afectada en el momento en que hay un revuelo impresionante" e, "incluso ha habido alguna pintada en fachada".

"Es un pueblo relativamente pequeño, que nos conocemos todos, y entonces el malestar, el desasosiego, el no saber, porque uno dice una cosa, otro dice otra, pues la verdad que esto genera un ambiente feo", ha comentado. En este sentido, "desde el apoyo absoluto a las supuestas víctimas", respectando "la presunción de inocencia", la alcaldesa ha hecho "un llamamiento a la calma" y ha apelado a "dejar que la justicia siga su curso", "confiar" en ella y "respetar a todo el mundo".

"Me gustaría también que fuésemos conscientes del daño que podemos hacer con un comentario que a nosotros nos parece inocente y no es inocente. Los comentarios tipo 'es que las niñas, es que estaban a tal hora, es que iban...' No, no podemos criminalizar a la víctima nunca, jamás", ha manifestado.

Así las cosas, Palacios ha incidido en una petición de "calma" y ha reiterado el "respeto a la presunción de inocencia" y "el apoyo absoluto a las presuntas víctimas". "Que un juez, que es quien tiene la potestad de decir si alguien es inocente o culpable, lo diga. Cuando lo diga, si la sentencia es culpable, que le caiga todo el peso de la ley", ha concluido.