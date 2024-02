El error de la Policía tailandesa en el caso de Daniel Sancho: el juicio se celebrará sin dos pruebas que han desaparecido

Tras la rueda de prensa de los abogados españoles de Daniel Sancho, donde acusaron a la Policía tailandesa de haberle prometido una extraditación a España si confesaba, parece que el caso por presunto homicidio continúa con un nuevo revés que estaría provocado por un error, precisamente, de las mismas autoridades.

El juicio, que tendrá lugar del 9 de abril al 3 de mayo, tendrá que celebrarse sin dos pruebas cruciales, pues se ha perdido el cuchillo y la sierra con la que el hijo de Rodolfo Sancho aseguró haber desmembrado a Edwin Arrieta, tal y como informa Caso Abierto.

Según el medio, quien tuvo acceso al sumario del caso que incluye una declaración del joven en la que confiesa haber utilizado estas armas, esto se debe a un fallo de la Policía tailandesa, cuyo uso de las pruebas no era demasiado cuidadoso.

Precisamente, fue este mismo portal quien informó recientemente de las palabras que Daniel Sancho pronunció en agosto desde la cárcel, pues constaban en este documento judicial. Y es que, a pesar de que se le acusa de homicidio con premeditación, en su confesión la versión coincide con la de sus abogados, ya que asegura que todo fue provocado por una pelea que terminó con la muerte del cirujano colombiano.

El acusado insistió en que no utilizó el cuchillo para matar a Edwin: "Mientras el señor Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé".

"Comencé usando la sierra", declaró, dando detalles de cómo desmembró el cuerpo. "No podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme".

Sin embargo, su primera declaración fue totalmente opuesta, pues aseguró que fue a "la ferretería para comprar la sierra para preparar el asesinato de Edwin". Aun así, sus abogados aseguran que esta confesión fue fruto de las presuntas presiones de la Policía tailandesa, que le habrían prometido la extradición.

A la espera de que se celebre el juicio, en la vista de Daniel Sancho en diciembre se declaró no culpable de dos de los tres delitos de los que le acusa la Fiscalía, asesinato premeditado y destrucción de documentación ajena (en referencia al pasaporte de Arrieta). Pero sí admitió un tercero, el de hacer desaparecer partes del cuerpo de la víctima, halladas en varios lugares de la isla de Phangan.