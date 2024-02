La estremecedora confesión de Daniel Sancho desde la cárcel: "Mientras Edwin estaba vivo, no usé el cuchillo. Me enfadé"

Daniel Sancho confesó hace medio año que había descuartizado el cuerpo de Edwin Arrieta y que, además, se había desecho de él.

La investigación continuó y se centró en el hijo de Rodolfo Sancho como el único culpable del asesinato del médico colombiano, al que acusan, además, de que el crimen fue premeditado. Sin embargo, desde el primer momento, la defensa española de Daniel aseguró que todo había sido un accidente y que, por tanto, no había posibilidad de premeditación.

Un relato que mantiene el acusado desde la cárcel de Tailandia donde se encuentra. En una declaración del pasado agosto, en la cárcel, y que consta en el sumario, al que ha accedido Caso Abierto, Sancho afirma que actuó solo y que todo se debió a una pelea que acabó con el fatídico desenlace.

Así, reconoce haber desmembrado el cuerpo del cirujano, pero insiste en la pelea y niega haber premeditado el crimen. Mientras le interrogan, los investigadores le muestran tres imágenes de su cuerpo con algunas heridas. "La imagen 1 y la imagen 3 fueron causadas por la pelea", explica el español. "Antes de morir, el difunto me mordió en los brazos", detalla.

Daniel insiste en que no utilizó el cuchillo para matar a Edwin: "Mientras el sr. Edwin estaba vivo, no usé un cuchillo para apuñalarlo. Cuando desmembré el cuerpo, el cuchillo no estaba lo suficientemente afilado, así que me enfadé".

"Comencé usando la sierra para cortarle la muñeca izquierda. Luego lo metí en la bolsa de basura. Después corté el brazo y el cuello. Usé el cuchillo para cortar la carne y usé la sierra para cortar los huesos que estaban duros", declara Daniel sobre cómo desmembró el cuerpo.

"No podía controlarme. Estaba asustado y confundido. Estaba lleno de emociones y no podía controlarme", asegura sobre esos momentos, detallando cómo actuó: "Remé en un kayak unas cuatro o cinco veces para tirar las partes del cuerpo al mar, totalizando unas seis bolsas. No recuerdo cuántas partes del cuerpo había. No sé qué órganos eran".

Además, recientemente ha salido a la luz un intercambio de mensajes íntimos que dan buena cuenta de la relación que les unía. Se trata de una conversación que Sancho y Arrieta mantuvieron por WhatsApp horas antes de la muerte del sanitario. Según se pudo ver en TardeAR, el cocinero le dice a Arrieta: "Chiqui, ¿entonces a qué hora te espero en el puerto?".

Según parece, el colombiano le envió un vídeo en una lancha, justo cuando llegó a la isla de Koh Phangan, a lo que Sancho reaccionó: "¿Vas en esa lancha? ¿Te agarraste un barco privado? Jajajaja. Menudo sinvergüenza". "Jajajaja. Voy a dar una vuelta primero. Te aviso cuando vaya para que salgas", le responde Edwin.

Sin embargo, lo que eran bromas al principio, pronto se torna en enfado. "Chiqui, entonces ¿a qué hora te espero en el puerto? Ya estoy aquí esperando porque supuestamente llegabas en 20 minutos", le escribió Sancho. "Ve a dar una vuelta", le responde, molesto, el cirujano. "¿Pero a dónde vas? No entiendo. ¿A dar una vuelta por dónde? Pero si está lloviendo", le contesta el hijo del actor. "Ah fenomenal, llegas y te vas a hacer un plan tú solo y yo aquí esperándote en el puerto", reacciona el cocinero, a lo que el médico y le contesta diciéndole que es un "enojón".

"Chiqui, tengo que quererte mucho para hacer esta travesía", vuelve a escribir el médico, a lo que Sancho contesta: "Nos tomamos algo aquí, Koh Pha Ngan te va a recibir abriéndose el cielo". "Sí, son bendiciones", son las últimas palabras que le mandó el colombiano.

En boca de todos también mostró, en exclusiva, parte del sumario del caso, donde se apunta que Daniel y Edwin se conocieron en el verano de 2022 y comenzaron una relación romántica, pero cuando el español quiso acabar con ese amorío, el colombiano le amenazó. Solo un año después, ambos viajaron a Tailandia.

Así, en el sumario se apunta que Daniel Sancho envió mensajes al móvil de Edwin Arrieta después de que se produjera el asesinato. "Estoy muy preocupado, hace horas que no te veo. Llevabas todas tus cosas, voy a tener que llamar a la Policía. Voy para el hotel, espero que estés allí y solo hayas perdido el móvil o la bolsa", escribió Daniel, pese a que, presuntamente, sabía que Edwin Arrieta ya estaba muerto.

Por su parte, Nacho Abad mostró el sumario del caso, escrito en tailandés, y advirtió: "Lo que pone aquí no casa con lo que dijeron los abogados de Daniel Sancho. La confesión de Daniel Sancho dice que fue a comprar el material para matar a Edwin".