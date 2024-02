Podemos se lanza contra Sumar en el inicio de la campaña gallega: "Hacen falta partidos que no laman las botas a Amancio Ortega"

Podemos pasa al ataque contra sus antiguos socios de Sumar en el arranque de la campaña electoral para las elecciones autonómicas gallegas del 18 de febrero. La secretaria general del partido morado, Ione Belarra, ofreció este viernes su apoyo a la candidata de Podemos en Galicia, Isabel Faraldo, a la que definió como una persona que dice "las verdades". Y, acto seguido, espetó que en esa comunidad "hay que decir que [el fundador de Inditex] Amancio Ortega no paga los impuestos que tiene que pagar, y Galicia tiene que tener partidos que no le laman las botas".

Las palabras de Belarra, pronunciadas durante su intervención inicial en la reunión del Consejo Ciudadano de Podemos —su máximo órgano entre congresos— de este viernes, fueron una clarísima referencia a las declaraciones que hizo hace unos días la líder de Sumar, Yolanda Díaz, que en una entrevista en el programa Late Xou de La 2 se declaró "forofa" de la ropa de Zara, la marca más conocida de Inditex, aseguró que conoce a Ortega, y sostuvo que el empresario "hace vida normal". "Nos enfrentamos a uno de los PP más fuertes de todo el Estado, por eso tiene mas sentido que nunca decir las verdades", espetó la secretaria general de Podemos.

Esa fue la única referencia a Sumar que hizo Belarra durante su discurso, en el que centró sus críticas en un PSOE que, dijo, no tiene "brújula ideológica alguna" y gobierna como si tuviera "mayoría absoluta". Esa última es la causa, para Podemos, de que el pasado martes Junts decidiera paralizar la tramitación de la ley de amnistía en el Congreso, algo que ha revelado, para Belarra, la "debilidad extrema" del Gobierno "en un momento en el que las derechas se están rearmando". "No soy la única que piensa que el presidente y el PSOE se están arriesgando demasiado pensando que en España solo mandan ellos y que pueden gobiernen como si tuvieran mayoría absoluta", denunció.

"Es fundamental que todos entendamos que en este bloque nos necesitamos todos, que todos entendamos que este debate no va sobre amnistía sí o no, sino que va de democracia o dictadura judicial, porque lo que hace el juez [Manuel] García Castellón, que no es otra cosa que otro cargo del PP, es dictadura judicial", cargó la secretaria general de Podemos. Y, ante el embate contra la amnistía que, dijo Belarra, está preparando "el bloque de la derecha", "estamos ante un PSOE carente de toda claridad ideológica", lo cual es "la clave del problema", a juicio de los morados.

