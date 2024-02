Lluvia de críticas a Laura Matamoros tras contar cómo es su dieta: "No engañes"

Laura Matamoros ha sido duramente criticada tras contar en qué consiste su dieta. Aunque lo ha hecho de manera irónica, lo cierto es que no ha sentado nada bien.

En un post en el que aparece comiéndose una hamburguesa, la influencer asegura que tiene el reto de ponerse más fit que nunca. "Para los que me preguntan por mi dieta...", escribe.

"No creo que ese abdomen sea a base de hamburguesas precisamente", "No quieras engañar. Con la alimentación no se juega" o "¿Por qué haces esto, Laura? No ayuda mucho a los demás", le han reprochado sus seguidores.

Pero, entre las críticas, una de las más feroces viene de una profesional del fitness. "Madre mía, dedicándome al fitness, veo estas cosas y me sangran hasta los ojos. La gente que no entiende del tema se lo creerá, pero las venas en el abdomen no son de comer hamburguesas. No vendas que comes lo que quieres y estas así porque vas al gym. Estas así porque haces dieta estricta, dilo y punto. No hagas paripés", le ha espetado Alba Rus.

"En este post no pone que esto sea una comida libre", responde a otros usuarios. "Ella saca una hamburguesa y deja al entendimiento que come lo que le da la gana y que está así. Evidentemente, hay un factor condicionante que es la genética, pero en este caso no es únicamente eso. Esta chica hace dieta para poder estar así, junto con el entrenamiento. No veo el motivo de hacerle creer a la gente otra cosa", continúa.

Según esta usuaria, en la actualidad "hay muchos problemas de trastornos alimenticios y de la dismorfia corporal y no se puede subir eso a una red social siendo una persona influyente porque mandas un mensaje no real a la gente".