Fernando Tejero revela cómo superó ser víctima de abusos sexuales: "Es muy duro"

El pasado mayo, Fernando Tejero reveló algunos pasajes de su infancia y adolescencia en los que llegó a sufrir bullying y hasta abusos sexuales. El actor de La que se avecina, en una entrevista con Carles Francino, relató que, actualmente, intenta superar toda esa etapa y sus consecuencias con terapia.

El actor ha vuelto a hablar de ese duro episodio de su pasado, y lo ha hecho coincidiendo con el relato de su amiga Cayetana Guillén Cuervo, que reveló este martes que cuando tenía seis años sufrió abusos sexuales.

Ahora, Tejero ha explicado cómo pudo superar él lo sucedido. "Es muy duro", cuenta. "Mucha terapia, mucho psicólogo. Intentando colocarlo como puedes".

"Hay que ir al psicólogo. El tema de las enfermedades mentales, los políticos tienen que seguir trabajando en eso para que entre en la sanidad pública. Hay mucha gente con esos problemas y no tienen pasta para ir al psicólogo, y es muy importante".

"Me fui a vivir con mis tías, por estas cosas absurdas que se hacían en el sur. Yo fui un niño prestado, y ahí sufro un abandono. No culpo a mis padres, porque ellos no son conscientes de lo que eso iba a suponer para mí a la larga", empezó diciendo el intérprete el pasado mayo, cuando reveló este duro episodio.

Años más tarde, recordó, tuvo que volver con sus padres. "Cuando tengo 14 años, mi tía enferma de cáncer y tengo que volver a casa de mis padres. Para mí es otro abandono que me ha pasado mucha factura a lo largo de los años y que me sigue pasando. Uno porque está con psicólogos y terapias, y hace lo imposible por llevar esta vida lo mejor posible, pero mi infancia y adolescencia es para escribir una película", añadió.

Entonces, también decidió desvelar cómo fue vivir esa edad siendo homosexual. "Yo viví una época jodida, muy jodida. De pequeño es verdad que yo tenía mucha pluma, y ya me insultaban, me llamaban maricón... me llamaban de todo", señaló el actor, antes de revelar una traumática experiencia sufrida. "Abusaron de mí sexualmente", indicó. "Un chico mayor que yo", detalló.

"Y claro, yo no quería aceptarme tampoco por la sociedad, por mi familia... Entonces, yo me quité la pluma a base de corregirme yo mismo. Yo tengo la voz ronca hoy y tartamudeo por no poder expresarme tal cuál era".

Además, contó la mala relación que siempre tuvo con su padre. "Me llevaba muy mal con él. Yo era muy querido por las clientas porque a mí me encantaba darles charla, cosa que mi padre detestaba porque lo que quería era que se vendiese muy rápido. Mi padre es el responsable de que yo esté medio tarado hoy", finalizó el actor.