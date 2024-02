Carmen Lomana relata el chantaje que le intentaron hacer con unas fotografías en 'topless': "Me cazaron en mi terraza"

En los últimos días, Espejo Público se ha hecho eco del presunto chantaje al que habría sido sometida Genoveva Casanova por parte de los paparazzis que le tomaron las fotografías junto a Federico de Dinamarca en Madrid.

Este jueves, Carmen Lomana, colaboradora habitual de la sección Más Espejo del matinal de Antena 3, ha narrado su experiencia personal con unos fotógrafos que trataron de extorsionarla para evitar la publicación de unas imágenes suyas.

"Me llamaron por teléfono y me dijeron: 'Carmen, he visto unas fotos tuyas en una agencia. Creo que no te favorecen nada porque estás volviendo de la playa y estás en topless'", ha explicado la empresaria que, además, ha recalcado que advirtió que ella se encontraba en la terraza de su casa, en un ático.

"Yo llamé a mi abogada y le pregunté qué hacía. Me dijo que grabase la conversación para ver qué me ofrecían y qué me decían. Pedí que primero me enseñase las fotografías y se me veía tendiendo un bikini en la terraza de mi casa. Se me veían los pechos. Me cazaron en la terraza de mi casa", ha recalcado Lomana.

"Me pidieron 30.000 euros y les pregunté si les daba un cheque, pero me dijeron que se lo tenía que dar en efectivo. Dije que eso era un chantaje y hablé con mi abogada. La persona que me dijo lo de las fotografías me llamó a los tres días y yo le dije que había decidido que no les iba a pagar nada y demandé", ha señalado la empresaria.

Pese a tener la grabación, la publicación de las fotografías en El Mundo, "el juicio se quedó en stan by y el juez, aunque vio las fotos, dijo que era una tontería": "No hubo costas y lo dejaron así".